Selo de verificado no WhatsApp pode mudar

O WhatsApp continua trabalhando para melhorar os canais implementando pequenos ajustes. Como muitos usuários devem saber, os canais verificados no WhatsApp são marcados com uma marca de seleção verde, garantindo sua autenticidade. No entanto, graças à última atualização 2.23.20.18 do WhatsApp beta para Android, o aplicativo quer aderir ao tradicional e colocar o símbolo de verificado em azul.

A novidade foi descoberta pelo WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o aplicativo, e ainda está em desenvolvimento. Além disso, parece que esta alteração também se aplicará a empresas verificadas.

A novidade pode não ser tão surpreendente, especialmente considerando o recente anúncio compartilhado por Mark Zuckerberg sobre a possibilidade de empresas no WhatsApp assinarem o Meta Verified no futuro, o que lhes daria o selo de verificado e diversas vantagens, como proteção contra falsificação de identidade e suporte técnico dedicado.

No momento, os detalhes sobre a substituição da cor do verificado verde por azul são bastante limitados, segundo o próprio WABetaInfo. A especulação é de que a Meta deseja padronizar a cor do crachá de verificação em todos os seus aplicativos, já que a marca de verificação é azul no Instagram e no Facebook.

Ao alterar a cor atual do selo de verificação para azul, o WhatsApp alinharia o ícone com a marca Meta e criaria uma identidade visual verificada consistente em outras plataformas Meta.

É importante notar que a introdução deste novo selo azul não implica necessariamente uma extensão automática do Meta Verified para canais do WhatsApp, pois eles podem apenas querer se concentrar na unificação da aparência do selo em toda a família de aplicativos Meta.

Mudanças na aba de Atualizações

Ainda sobre as mudanças para os canais, o WhatsApp está pensando em uma barra de pesquisa na aba de Atualizações. A atualização 2.23.20.16 do WhatsApp beta para Android, mostra que o WhatsApp está desenvolvendo um botão de pesquisa na barra superior do aplicativo.

Este recurso possibilitará a busca por atualizações de status, canais seguidos e outros canais verificados sem a necessidade de abrir o diretório de canais, como mostra a captura de tela ao lado feita pelo WABetaInfo. A expectativa é de melhora na experiência geral do usuário com os canais, tornando mais conveniente a busca e o acesso ao conteúdo no qual os usuários estão interessados.

A introdução deste recurso é necessária porque muitos usuários reclamaram da nova aba Atualizações. No momento, é muito complicado buscar uma atualização de status compartilhada por um contato específico, pois a funcionalidade de busca foi removida com a nova aba.

Por fim, parece que o WhatsApp está ouvindo o feedback dos usuários. Também permitirá aos utilizadores pesquisar canais seguidos, o que se revela uma funcionalidade muito útil, especialmente quando os utilizadores seguem muitos canais, tornando mais fácil encontrar um canal específico.

Mais recursos para interação

O WhatsApp está constantemente trabalhando na introdução de novos recursos para aprimorar a experiência do usuário, trazendo atalhos para permitir que as pessoas usem o aplicativo com mais eficiência. Depois de lançar um atalho para adicionar rapidamente novos participantes a uma chamada em grupo com a atualização beta do WhatsApp, mais uma novidade começou a ser testada.

Trata-se de um recurso para responder rapidamente a imagens, vídeos e Gifs, que apareceu na atualização 2.23.20.20 do WhatsApp beta para Android, revelada pelo WABetaInfo. Agora, uma nova barra de resposta está disponível ao visualizar imagens ou vídeos em uma conversa.

Ao implementar uma barra de resposta na visualização de imagens e vídeos, o WhatsApp oferece duas vantagens importantes. A primeira é a agilidade, já que permite que os usuários respondam rapidamente a mídias específicas dentro de um chat sem descartar a tela atual, facilitando a manutenção do fluxo da conversa e a não perda do contexto do conteúdo compartilhado.

Além disso, como a barra de resposta também está disponível ao abrir imagens, vídeos e GIFs, na tela de mídia da seção de informações do chat, esse recurso melhora significativamente a experiência do usuário, que não precisa fechar o vídeo ou imagem para responder, evitando interrupções desnecessárias.