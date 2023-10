Semed Penedo divulga resultado parcial do PSS para diretores das escolas

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) divulga nesta quinta-feira, 26, o resultado parcial do Processo Seletivo Simplificado (PSS) lançado para definir os próximos gestores das escolas e creches da Prefeitura de Penedo.

Entre as 30 unidades da rede pública municipal, apenas a Escola Hanna Bertholet não teve candidato para diretor inscrito.

Em relação às demais unidades da Semed, o arquivo publicado no link abaixo do texto informa a situação de cada candidato após a prova objetiva realizada no domingo, 22.

Confira abaixo o resultado parcial do processo inédito na administração das escolas da Prefeitura de Penedo.

PENEDO – Resultado Parcial [ETAPA I]