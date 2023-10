Será realidade o pagamento com cartão e Pix nos pedágios das estradas do país?

Os pedágios são uma realidade nas estradas brasileiras há décadas, sendo uma forma de financiar e manter a infraestrutura rodoviária do país. Porém, o processo de pagamento nem sempre foi simples e eficiente. No entanto, graças aos avanços tecnológicos, uma nova realidade está prestes a se tornar comum nas estradas brasileiras: o pagamento de pedágio por meio de meios digitais, como cartões de crédito, débito e o Pix.

A aprovação do projeto de lei

A Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado aprovou o projeto de lei que autoriza o uso de meios eletrônicos para o pagamento de pedágio nas estradas. O projeto, de autoria do senador Eduardo Girão, foi aprimorado pelo senador Weverton e agora segue para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) para análise.

O objetivo do projeto é modernizar e facilitar o pagamento de pedágio, permitindo o uso de cartões de crédito, débito e outros meios digitais. O texto original mencionava apenas cartões, mas o substitutivo amplia o escopo para contemplar outras ferramentas digitais que possam surgir no futuro.

Benefícios e segurança para os motoristas

A adoção de meios digitais de pagamento de pedágio traz uma série de benefícios para os motoristas. Primeiramente, a praticidade é um fator importante. Com a possibilidade de utilizar cartões de crédito, débito e o Pix, os motoristas não precisarão mais se preocupar em ter dinheiro em espécie para efetuar o pagamento.

Além disso, o uso de meios digitais traz mais segurança para os motoristas. Carregar grandes quantias de dinheiro em espécie pode ser arriscado, principalmente em viagens longas. Com a opção de pagamento por cartão ou Pix, os motoristas poderão evitar possíveis assaltos e transtornos.

Impacto nos contratos de concessões rodoviárias

Uma preocupação levantada durante a discussão do projeto de lei foi o impacto nas concessões rodoviárias já existentes. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) administra diversos contratos de concessões que envolvem milhares de quilômetros de rodovias federais.



Você também pode gostar:

Para evitar insegurança jurídica e problemas na regulamentação dos contratos em andamento, o substitutivo determina que a nova regra de pagamento de pedágio por meios digitais valerá apenas para contratos firmados a partir de 1º de janeiro de 2025. Dessa forma, a atualização será realizada gradualmente, de acordo com as revisões contratuais feitas a cada cinco anos.

O papel do Poder Legislativo

Durante a discussão do projeto de lei, o senador Marcos Rogério ressaltou a importância do papel do Poder Legislativo em trazer inovações que beneficiem os consumidores. Ele lamentou que a iniciativa de permitir o pagamento digital de pedágio não tenha partido da própria ANTT ou das empresas concessionárias de rodovias.

Esse tipo de inovação, que traz praticidade e segurança para os motoristas, deveria ser uma prioridade das empresas responsáveis pela administração das rodovias. No entanto, muitas vezes o Poder Legislativo precisa intervir para garantir que o óbvio seja entregue aos consumidores.

Objetivo é facilitar a vida dos motoristas

O projeto de lei que autoriza o pagamento de pedágio por meios digitais representa um avanço significativo na modernização das estradas brasileiras. Com a possibilidade de utilizar cartões de crédito, débito e o Pix, os motoristas terão mais praticidade e segurança durante suas viagens.

É importante ressaltar que a nova regra de pagamento não afetará os contratos de concessões já existentes, garantindo a estabilidade e segurança jurídica desses contratos. A implementação gradual da nova forma de pagamento também permite que as empresas concessionárias se adequem às mudanças ao longo do tempo.

No final das contas, o objetivo é facilitar a vida dos motoristas, tornando o processo de pagamento de pedágio mais simples e eficiente. Com os avanços tecnológicos, é natural que os meios digitais sejam cada vez mais presentes em nosso dia a dia, inclusive nas estradas brasileiras.