SERASA começa a notificar MEIs; confira se o seu está na lista

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) que estão enfrentando dificuldades financeiras e possuem débitos junto à Receita Federal do Brasil (RFB) ou à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) estão recebendo notificações do Serasa. Essas notificações informam sobre a situação de inadimplência e alertam que, caso a situação não seja regularizada, os empreendedores podem ser excluídos do programa MEI.

O que é um MEI?

Antes de entender como regularizar a situação do MEI, é importante compreender o que significa ser um Microempreendedor Individual. Os MEIs são pessoas que trabalham como pequenos empresários de forma individual. Para ser considerado MEI, o empresário deve ter um faturamento anual de até R$ 81 mil, o que equivale a R$ 6,7 mil de lucros mensais. O programa MEI é uma opção atrativa para quem deseja abrir o próprio negócio de forma simplificada.

As consequências da inadimplência

No entanto, é fundamental que os empresários MEIs estejam atentos à administração de suas empresas, principalmente no que diz respeito às dificuldades financeiras. Trabalhar de forma irregular e acumular dívidas pode trazer consequências que atrapalham o desenvolvimento dos negócios, como atrasos nos pagamentos, débitos acumulados e problemas com o CNPJ.

O Serasa, empresa que oferece soluções de crédito, divulgou que os microempreendedores inadimplentes começaram a receber notificações sobre suas dívidas no fim de setembro. Essas notificações visam alertar sobre a necessidade de regularização para evitar a suspensão dos benefícios do programa MEI e a inclusão do nome do empreendedor na lista de inadimplentes, o que pode dificultar o acesso a investimentos e contratações de crédito. Em casos mais graves, as pessoas podem até mesmo ficar impossibilitadas de atuar como MEI até que as pendências sejam resolvidas.

Como regularizar a situação como MEI

Para os empresários MEIs que estão inadimplentes, existe uma forma rápida e prática de regularizar a situação. O primeiro passo é acessar o Portal do Simples Nacional de forma online, que é a plataforma oficial para a regularização do MEI. Através do portal, é possível acessar ferramentas que podem ajudar a resolver os problemas financeiros, principalmente aqueles relacionados aos valores pendentes.

Passo 1: Acesse a plataforma do Portal do Simples Nacional



O microempreendedor individual deve acessar a plataforma do Simples Nacional para iniciar o processo de regularização. Ao acessar o portal, será possível encontrar diversas ferramentas que podem auxiliar na solução dos problemas financeiros, como valores inadimplentes.

Passo 2: Emite o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)

Dentro do Portal do Simples Nacional, o MEI deve procurar a opção do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) para emitir o documento com os valores pendentes. A plataforma informa o valor que precisa ser pago e as opções de parcelamento disponíveis para facilitar a regularização.

Passo 3: Mantenha uma rotina de organização mensal

Após efetuar o pagamento dos valores indicados no DAS, é importante que o microempreendedor individual comece a organizar suas finanças mensais e mantenha-se em dia com suas obrigações. Uma dica é anotar todos os gastos, datas de vencimento e fazer um levantamento do que precisa ser pago com urgência. Além disso, é recomendado acessar regularmente a plataforma do Simples Nacional para evitar esquecimentos e conferir a documentação com frequência.

É importante ressaltar que o sistema do MEI passou por mudanças recentes, especialmente na emissão de notas fiscais. Portanto, é essencial que os empresários MEIs se atualizem sobre essas alterações, acessem os portais oficiais e busquem informações confiáveis para evitar problemas futuros.

Lembre-se de que, como MEI, é fundamental manter as obrigações fiscais em dia para garantir o bom desenvolvimento do seu negócio e evitar problemas futuros com a Receita Federal e a PGFN. Portanto, fique atento às notificações do Serasa e tome as medidas necessárias para regularizar sua situação. Assim, você poderá aproveitar todos os benefícios do programa MEI e garantir o sucesso do seu empreendimento.