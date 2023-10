SERASA emite comunicado sobre o DESENROLA BRASIL

O Desenrola Brasil é um programa do Governo Federal que tem como objetivo ajudar a população a renegociar suas dívidas e sair da inadimplência. Com o intuito de auxiliar milhões de brasileiros, o programa surge como uma iniciativa para combater o alto índice de inadimplência no país, que atinge aproximadamente 71,74 milhões de pessoas em agosto de 2023, de acordo com o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas no Brasil divulgado pela Serasa.

Como funciona o Desenrola Brasil?

O programa foi dividido em duas fases. A primeira fase, iniciada em julho deste ano, incluiu consumidores com renda mensal de até R$20.000 que possuam dívidas bancárias inscritas em cadastros de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022. Já a segunda fase, iniciada em outubro, abrange a Faixa 1 do programa, contemplando pessoas com renda mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou que estejam inscritas no CadÚnico e tenham dívidas negativadas de até R$ 5.000. Para esse grupo, o Fundo Garantidor de Operações (FGO) garante a renegociação de dívidas bancárias e não bancárias, desde que os valores de negativação não ultrapassem os critérios estipulados.

Benefícios do Desenrola Brasil

A adesão ao Desenrola Brasil pode trazer diversos benefícios para os consumidores. Além de possibilitar a regularização da situação financeira, evitando o acúmulo de juros, o programa oferece condições facilitadas para quitação das dívidas, incluindo descontos vantajosos. Confira alguns dos benefícios:

1. Mais de 650 empresas habilitadas

Segundo notícia do Ministério da Fazenda, 654 empresas estão habilitadas para negociar dívidas pela plataforma do programa. Os consumidores poderão encontrar descontos em dívidas bancárias, de securitizadoras, comércio varejista, eletricidade, telecomunicações, educação, saneamento, micro e pequenas empresas, entre outros setores.

2. Desconto médio de 83% nas dívidas

As ofertas e descontos oferecidos pelo Desenrola Brasil são atrativos para os consumidores. Do valor total das dívidas incluídas na Faixa 1 do programa, que totaliza R$151 bilhões, o abatimento chega a R$126 bilhões. Isso significa um desconto médio no valor das dívidas de 83%.



3. Possibilidade de parcelamento em até 60 vezes

Outra vantagem do programa é a possibilidade de parcelamento das dívidas. De acordo com a Portaria nº 634/23, as dívidas do Desenrola Brasil podem ser quitadas à vista ou por meio de financiamento bancário em até 60 meses, sem entrada, com juros de 1,99% ao mês e a primeira parcela vencendo em 30 dias. O valor mínimo da parcela é de R$50.

4. Diferentes opções de pagamento

Pela plataforma do Desenrola Brasil, os consumidores têm a possibilidade de escolher entre três opções de pagamento: débito automático, boleto ou Pix. Essa variedade de opções traz praticidade e flexibilidade para o processo de quitação das dívidas. Além disso, é possível reunir diversas dívidas em um único pagamento.

5. Segurança digital

Programas de renegociação conduzidos por instituições financeiras ou entidades governamentais respeitáveis são projetados para garantir a segurança e transparência com os devedores. A comunicação ocorre por meio de canais oficiais e seguros, reduzindo o risco de fraude ou manipulação. A legitimidade dos credores envolvidos é fundamental para evitar golpes ou negociações duvidosas.

6. Bem-estar financeiro

Após a quitação de uma dívida, outros aspectos da vida podem ser impactados positivamente, como sono, saúde física e mental, vida social e relacionamentos familiares. Uma pesquisa realizada pela Serasa em 2022 revelou que a maioria dos endividados enfrenta dificuldades para dormir, tem surtos de pensamentos negativos relacionados às dívidas, dificuldade de concentração e impacto nas relações conjugais. Portanto, ao resolver suas dívidas, os consumidores podem desfrutar de um maior bem-estar em suas vidas.

Renegociação de dívidas com o Serasa Limpa Nome

Caso sua dívida não esteja disponível na plataforma do Desenrola Brasil, você pode verificar se há oferta de acordo para ela no Serasa Limpa Nome. A plataforma da Serasa também oferece descontos vantajosos para pagamento à vista. Além disso, por meio do pagamento via Pix, o nome do devedor pode ser retirado imediatamente do cadastro de inadimplentes.

O serviço de renegociação de dívidas no Serasa Limpa Nome é gratuito e pode ser acessado por meio do site, aplicativo (disponível para iOS e Android) ou WhatsApp. Confira o passo a passo para renegociar suas dívidas:

Acesse o site, o aplicativo ou o WhatsApp do Serasa Limpa Nome. Verifique se há ofertas de acordo para suas dívidas. Escolha a opção de pagamento que mais se adequa às suas necessidades: débito automático, boleto ou Pix. Realize o pagamento e regularize sua situação financeira.

Com o Desenrola Brasil e o Serasa Limpa Nome, fica mais fácil para os brasileiros renegociarem suas dívidas e encontrarem o caminho para a solução financeira. Aproveite os benefícios oferecidos pelo programa e pela plataforma da Serasa e dê um novo rumo para sua vida financeira.