Sergio Ramos mostra seu lado mais suave com seu talento musical inesperado

Cquando você pensa Sergio Ramosvocê pode pensar em desarmes ferozes, gols dramáticos ou qualquer um de seus infames cartões vermelhos.

Mas na verdade, o Copa do Mundo campeão tem um lado mais suave fora de campo, onde gosta arte, cultura e tocar piano.

Sergio Ramos toca uma música com Israel Fernandez

Ramos tem mostrou suas habilidades no piano antes, ao retomar a prática musical durante a pandemia de COVID-19 e a quarentena resultante. Muita gente desenvolveu novos hobbies durante o bloqueiomas poucos ficaram com eles por tempo suficiente para acabar atuando com um profissional.

Foi exatamente isso que Ramos fez em um vídeo que postou em seu 61 milhões de seguidores no Instagram. Ele tocou teclas enquanto era famoso Flamenco artista Israel Fernández carregava uma música ao fundo. A dupla captou uma vibração suave, resultando em uma jam de 20 segundos antes de Ramos se levantar entusiasmado.

Fernandez é um artista de 34 anos de Corral de Almaguer, Espanha que lançou vários álbuns de flamenco incluindo o projeto 2020 “Amor“, que foi indicado para um vovó. Ele lançou um álbum intitulado Puro sangue em 2023.

Ramos estava comemorando o Dia Nacional da Espanha

O número musical foi uma forma de Defesa de Sevilha e ex Capitão espanhol para homenagear seu país. O feriado nacional da Espanha foi na quinta-feira, 12 de outubroe Ramos fez um aceno à sua cultura na legenda do vídeo.

“Desfrutar da nossa arte, da nossa cultura, das nossas raízes“, disse Ramos.