O empréstimo consignado da Caixa Econômica Federal (CEF) é uma das modalidades de crédito mais populares do Brasil, oferecendo inúmeras vantagens para quem busca soluções financeiras acessíveis.

Servidor, aposentado ou setor privado? Saiba para quem é destinado o empréstimo consignado da Caixa

Em suma, o empréstimo consignado da Caixa Econômica é uma modalidade de crédito na qual o cliente utiliza sua renda como garantia. Desse modo, não há necessidade de um avalista e os descontos são feitos diretamente na folha de pagamento, tornando o processo simples e conveniente.

Uma das principais vantagens do consignado da Caixa é a sua acessibilidade. Ele atende a diversas categorias de clientes, incluindo:

Aposentados e pensionistas do INSS

Para aposentados e pensionistas do INSS, o empréstimo consignado da Caixa é uma opção viável, desde que o valor do benefício permita os descontos das parcelas. Isso porque não é necessário ser correntista da Caixa para solicitar o empréstimo, mas os correntistas podem obter vantagens adicionais ao buscar crédito pessoal ou financiamentos.

Funcionários públicos

Funcionários públicos de órgãos conveniados também podem se beneficiar do consignado da Caixa Econômica. Para isso, basta atender aos requisitos estabelecidos e estar associado a um órgão com convênio.

Empregados de empresas parceiras



Você também pode gostar:

Além disso, os empregados de empresas parceiras também têm a oportunidade de contratar esse tipo de empréstimo, desde que a empresa em que trabalham tenha um acordo com a Caixa.

Condições do empréstimo consignado da Caixa Econômica

As condições para contratar o empréstimo consignado da Caixa Econômica incluem der aposentado, pensionista ou funcionário de empresa ou órgão conveniado. No caso de pensionistas do INSS, o benefício deve ser permanente e permitir a contratação do empréstimo, sujeito à aprovação do órgão.

Além disso, a prestação não pode exceder 35% do salário ou benefício mensal, dependendo das condições do convênio. Conforme informações oficiais, a taxa de juros começa a partir de 0,94% ao mês.

As prestações mensais são fixas e descontadas diretamente do salário ou benefício. Contudo, a contratação está sujeita à aprovação de crédito, confirmação da averbação pelo órgão ou empregador e outros termos contratuais do produto.

Vantagens

O empréstimo consignado da Caixa oferece várias vantagens notáveis:

Não requer avalista

Uma das maiores vantagens é que o consignado não exige a apresentação de um avalista ou a contratação de seguros adicionais. Seu benefício, seja ele aposentadoria, pensão ou salário, serve como garantia principal para a aprovação do empréstimo.

Acessibilidade para negativados

Mesmo para pessoas com restrições de crédito, o consignado da Caixa Econômica é uma opção acessível, já que não implica consulta ao SPC ou Serasa. Para aqueles que já utilizaram sua margem, a renovação dos empréstimos atuais ou a portabilidade podem ser escolhas sábias para reduzir as taxas de juros e o Custo Efetivo Total (CET).

Desconto automático das parcelas

Uma das conveniências do consignado da Caixa é o desconto automático das parcelas dos benefícios. Desse modo, eliminando a necessidade de pagar boletos e evitando atrasos. Isso contribui para taxas de juros mais baixas, uma vez que o risco de inadimplência é reduzido.

Como contratar o empréstimo da Caixa Econômica?

A contratação do empréstimo consignado da Caixa pode ser feita de três maneiras principais. Sendo através do internet banking, disponível apenas para correntistas, requerendo autenticação bancária. Via correspondentes Caixa Aqui ou autorizados. Ou ainda, em agências da Caixa e canais de autoatendimento.

Prazos de pagamento do empréstimo consignado da Caixa

Conforme informações oficiais, os prazos de pagamento variam de acordo com a categoria do cliente. Por exemplo, servidores públicos federais podem ter até 96 meses para quitar o empréstimo. De modo geral, é importante procurar o atendimento oficial da instituição financeira para tirar suas dúvidas com segurança.