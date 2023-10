Servidores do CAPS de Penedo recebem sessão de massoterapia para melhorar a saúde mental

Com o intuito de melhorar o equilíbrio energético e corporal, melhorando assim a saúde mental, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo promoveu sessões de massoterapia para servidores do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), ação também alusiva ao Outubro Rosa.

A massoterapia envolve várias técnicas terapêuticas que possuem o objetivo de melhorar a saúde e prevenir desequilíbrios do corpo e mente. A prática é baseada em técnicas de massagens relaxantes, terapêuticas ou estéticas, sendo reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Hoje estamos trabalhando a saúde mental no trabalho, que visa a observação do estado mental e emocional do nosso colaborador. O colaborador satisfeito vai produzir mais e trabalhar mais feliz. Essa foi a intenção da atividade com a massoterapeuta Vanessa, que faz parte do Programa Humanos, para oferecer aos nossos servidores um dia mais harmonioso e, iniciando o nosso Outubro Rosa, com essa atividade para as nossas colaboradoras”, disse a diretora do CAPS, Isabel Leite.

A massoterapia proporciona sensação de relaxamento e cuidado, além de aliviar tensões musculares, cooperar com o controle da ansiedade e do estresse, diminuir a sensação de fadiga e aumentar a sensação de autocuidado. De acordo com Isabel Leite, a técnica será colocada em prática com mais frequência para levar bem-estar os servidores.

