Sete maneiras principais de corrigir a lentidão do Mac após a atualização do Sonoma

macOS 14 ou macOS Sonoma é um grande salto em termos de recursos. A Apple introduziu um conjunto totalmente novo de recursos para manter os usuários intrigados com o macOS. Mas isso não é tudo; alguns usuários começaram a enfrentar problemas de desempenho com a atualização. Os usuários disseram que seu Mac está lento após a atualização do macOS Sonoma.

Houve reclamações mistas de usuários sobre problemas de desempenho no macOS Sonoma. Alguns usuários enfrentam esse problema em Macs baseados em Apple Silicon, enquanto outros o enfrentam apenas em Macs baseados em Intel. Não apenas isso, mas os usuários alegaram que o problema ocorre apenas com alguns aplicativos como Mircosoft Edge, aplicativos específicos de codificação, etc. consertar o Mac lento após a atualização do macOS Sonoma.

Os usuários reclamaram que seu Mac começou a ficar lento indesejavelmente e tornou-se praticamente impossível para eles realizar até mesmo as tarefas básicas por causa desse problema.

Como usuário, considere isso um problema de hardware porque a atualização mais recente do Sonoma pode ser pesada para um Mac antigo baseado em Intel. Mas isso não é verdade (exceto para Macs antigos, mas com suporte para macOS Sonoma), pois os problemas foram encontrados por usuários que possuem o Mac mais recente baseado em Apple Silicion. Portanto, o problema está no lado do software e não no hardware antigo.

Se o seu macOS também começou a ficar lento após o macOS Sonoma, você pode seguir as etapas abaixo para solucionar esse problema:

1. Verifique os programas que consomem muita CPU

Os problemas de desempenho no seu Mac podem ser causados ​​por programas que consomem muita CPU. Verifique os aplicativos e programas em execução no seu Mac e quanta CPU e memória eles ocupam. Se você vir um aplicativo consumindo muitos recursos do seu Mac, poderá fechá-lo. Abaixo estão as etapas para fazer isso-

Imprensa Comando + barra de espaço e então digite Monitor de atividades . Agora, pressione Digitar para abrir o Monitor de atividades no seu Mac.

Debaixo de CPU guia, procure programas com uso máximo de CPU.

Selecione o programa e clique no botão x ícone para forçar o encerramento.

Se isso não ajudar, tente forçar o encerramento de todos os aplicativos simultaneamente. Você poderá fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Abrir o Forçar o encerramento de aplicativos janela pressionando o Comando + Opção + Esc chaves juntas.

o o Agora, selecione todos os aplicativos aqui pressionando Ctrl + A.

Depois disso, clique em Forçar encerramento para sair dos aplicativos.

2. Desative itens de inicialização

Os itens de inicialização podem tornar o seu Mac lento. Esses aplicativos são iniciados automaticamente quando você inicia o Mac e podem afetar significativamente o desempenho do Mac. Verifique todos os itens de inicialização do seu Mac e desative-os. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Imprensa Comando + Pesquisa para iniciar a pesquisa Spotlight. Aqui, digite Configurações de sistema e pressione Digitar para abri-lo.

Debaixo de Em geral guia, clique em Itens de login .

Veja todos os aplicativos que abrem no login.

Selecione um aplicativo e clique em o – botão para removê-lo. Faça o mesmo para todos os itens de inicialização e veja se o problema ainda ocorre.

3. Verifique o armazenamento

A próxima coisa a fazer é verificar o armazenamento do seu Mac. Um Mac quase sem armazenamento pode enfrentar problemas de desempenho. Para verificar o armazenamento no Mac, você pode seguir as etapas abaixo-

Abra o Menu Maçã e depois clique em Sobre este Mac .

Agora, clique em o Mais informações botão.

Role para baixo até Armazenar seção e clique em Configurações de armazenamento .

Isso mostrará um gráfico de quanto espaço de armazenamento resta no seu Mac, junto com o que está ocupando o armazenamento.

Se o seu armazenamento estiver quase cheio, você deverá limpar alguns arquivos. Exclua todos os arquivos e aplicativos indesejados instalados no seu Mac.

Você pode anexar uma mídia de armazenamento externa, manter todos os seus arquivos nela e limpar todo o conteúdo do seu Mac. Dessa forma, seu Mac terá armazenamento extra e seus arquivos importantes não serão danificados.

A versão atual dos seus aplicativos pode não ser compatível com o macOS Sonoma mais recente. Para evitar esta situação, verifique as atualizações mais recentes do software instalado no seu Mac e instale-as. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

De Menu Maçã Clique em Loja de aplicativos .

Agora, clique no Atualizações opção no painel esquerdo.

Isso mostrará as atualizações disponíveis para todos os aplicativos.

Atualize todos os aplicativos e veja se o problema ainda ocorre.

Verifique se há atualizações disponíveis no seu Mac e instale-as. Mas meu Mac não está lento após a atualização do macOS Sonoma devido à atualização mais recente? Às vezes, as atualizações podem conter bugs e os desenvolvedores lançam patches para elas a cada atualização. Talvez a atualização mais recente disponível para o seu Mac possa resolver esse problema. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra o Mac Configurações de sistema .

Debaixo de Em geral guia, clique em Atualização de software .

Deixe o seu Mac verificar as atualizações disponíveis e instale-as.

6. Reinicialize o Mac

Se você tentou tudo o que mencionamos acima e ainda não consegue resolver os problemas de desempenho do seu Mac, é hora de reiniciar o seu Mac. A atualização que você instalou pode ter alguns arquivos corrompidos ou não ter sido instalada corretamente, por isso você está enfrentando esse problema. Tente reiniciar o seu Mac e veja se o problema ainda persiste ou não. Basta fazer um backup antes de prosseguir, pois uma redefinição excluirá todos os seus arquivos e aplicativos.

De Menu Maçã abra o Configurações de sistema .

Agora, clique em Em geral .

Depois disso, clique em Transferir ou redefinir.

Por fim, clique em Apagar todo o conteúdo e configurações .

Agora, siga as instruções fornecidas na tela para reiniciar o seu Mac.

Você ainda está enfrentando o problema? Se o seu Mac estiver lento após a atualização do macOS Sonoma e mesmo uma redefinição do sistema não parecer resolver o problema, entre em contato com a equipe de suporte da Apple. Você pode contatá-los através do oficial Página de suporte da Apple.

Se você tiver um centro de serviço Apple próximo, seria melhor levar seu Mac ao centro de serviço. Se for necessária uma consulta, marque-a primeiro, antes de ir para o centro de atendimento; caso contrário, você terá que retornar sem que seu problema seja resolvido.

Informe o técnico do centro de serviço da Apple sobre o problema quando você começar a enfrentá-lo. Conseqüentemente, eles diagnosticarão o seu Mac e corrigirão o problema. Se o problema for devido à atualização do Sonoma, eles farão o downgrade para a versão anterior do macOS (macOS Ventura ou outro) e sugerirão que você não instale a atualização do macOS Sonoma.

Conclusão

Sabemos que é emocionante experimentar novos recursos com a atualização mais recente do macOS Sonoma. Mas a atualização não é só arco-íris e unicórnios. Houve relatos de usuários sobre diferentes problemas encontrados após o macOS Sonoma. Muitos reclamaram que seu Mac ficou lento após a atualização do macOS Sonoma. Se você também estiver enfrentando esse problema, siga as etapas fornecidas acima para corrigi-lo.

Além disso, se você tiver um Mac antigo, seu hardware pode não ser poderoso o suficiente para executar o macOS Sonoma. Mesmo que seja compatível, você pode enfrentar problemas com a atualização, por isso é melhor não obter a atualização do Sonoma nesse caso ou atualizar o seu Mac se quiser experimentar o Sonoma.

