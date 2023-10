Sete maneiras principais de corrigir o ChatGPT que não responde à minha pergunta

Encontrando problemas com ‘Chat GPT não responde à minha pergunta’? Aqui está uma breve solução: certifique-se de que suas dúvidas sejam claras e específicas, verifique se há problemas técnicos e tente dividir questões complexas em perguntas mais simples. Lembre-se de que o Chat GPT pode não ter todas as respostas, especialmente para tópicos muito recentes ou de nicho. Para soluções mais detalhadas, continue lendo nosso artigo completo.

Você precisará ir além das limitações usuais do ChatGPT para que ele responda a qualquer pergunta. Para manter o ChatGPT livre de tópicos inapropriados e controversos, a OpenAI restringiu a discussão desses tópicos. Porém, existem alguns usuários que começaram a relatar que o ChatGPT não está respondendo às suas perguntas. Essa é a razão pela qual estamos aqui. Neste artigo, iremos orientá-lo sobre como você pode resolver o ChatGPT que não responde às minhas perguntas. Portanto, vamos começar com o guia.

Por que o ChatGPT não está respondendo às minhas perguntas?

Se o Chat GPT não carregar ou funcionar, aqui estão algumas causas possíveis:

Alto tráfego: Quando um grande número de usuários tenta acessar o ChatGPT simultaneamente, ele pode não funcionar.

Cache ou cookies corrompidos do navegador: O cache e os cookies do navegador também podem causar problemas ao abrir ou usar o ChatGPT.

Problemas do servidor: Às vezes, o problema ocorre devido a um problema no servidor do ChatGPT.

ChatGPT está em manutenção: Pode ser que o software do ChatGPT precise ser atualizado. É apenas um problema temporário.

Má conexão com a Internet: Conexões ruins com a Internet podem fazer com que o ChatGPT exiba a mensagem de erro “Algo deu errado”.

Uso de VPN: As configurações de VPN do seu telefone ou dispositivo precisam ser definidas.

Como consertar o Chat GPT que não responde à minha pergunta

Aqui estão algumas correções que ajudarão você a resolver o problema do ChatGPT não responder à minha pergunta:

Correção 1: desative todas as extensões

É possível que extensões VPN em seu navegador possam causar falha no ChatGPT, resultando no erro 1020. Para resolver esse erro, siga as etapas abaixo.

Extensões ”ícone para abrir“ Gerenciar extensões .” No seu navegador, clique no botão “”ícone para abrir“.”

Certifique-se de desinstalar todas as extensões que não instalou. Você deve remover imediatamente quaisquer extensões relacionadas a VPNs.

Depois de fazer isso, abra o ChatGPT no seu navegador e tudo deverá funcionar bem. Você pode forçar o recarregamento da página pressionando “Ctrl + Shift + R.” Também recomendamos verificar se os aplicativos VPN estão ativados ou desativados.

Correção 2: verifique suas credenciais de login

Se você inseriu as credenciais de login erradas, é possível que algo esteja errado e você receba um erro de não resposta ao usar o ChatGPT. Também é possível que você não tenha uma conta. Para resolver esse problema, insira credenciais válidas e crie uma conta, se necessário.

Correção 3: talvez sua consulta esteja além da base de conhecimento

É importante observar que o ChatGPT tem suas próprias limitações, apesar de seu amplo escopo. Devido ao término do treinamento de dados em setembro de 2021, uma limitação é que ainda não começou. Portanto, ChatGPT terá pouco ou nenhum conhecimento de quaisquer eventos ou assuntos que ocorreram ou ocorrerão depois disso.

Você não pode esperar que o chatbot responda com precisão se você fizer uma pergunta anterior a setembro de 2021.

Correção 4: recarregar a página

No ChatGPT, o problema mais comum que notamos é que retornar ao site depois de algum tempo e fazer uma pergunta resulta em erro de não resposta. Parece que algo deu errado. Por favor, tente recarregar a conversa.

Não importa quantas vezes recarregamos a resposta, encontramos esse problema com frequência em diferentes dispositivos. É fácil corrigir o problema recarregando a página se você também estiver enfrentando o mesmo erro.

Dependendo da versão do ChatGPT que você está usando, ele pode solicitar suas credenciais ao recarregar a página ou forçá-lo a recarregar a página inteira. Não há motivo para se preocupar. Na barra lateral, os dados anteriores são armazenados e é possível que sejam perdidos em algum momento.

Um método simples e tradicional para recarregar o site é pressionar o botão “recarregar” na parte superior da página ou clique no botão ‘R‘chave, que é encontrada em Macs. Deve ser corrigido após recarregar o ChatGPT e você poderá usá-lo novamente sem problemas.

Correção 5: liberar DNS

No Windows, abra o prompt de comando clicando no botão Começar Cardápio.



ipconfig /flushdns Para redefinir imediatamente o DNS, execute o seguinte comando. Em seguida, reinicie-o.

Esperançosamente, o ChatGPT funcionará conforme o esperado.

Correção 6: verifique o status do ChatGPT

O site do ChatGPT está enfrentando problemas de não resposta devido ao aumento exponencial de usuários, mas a OpenAI ainda não resolveu o problema (além de abrir a assinatura premium). Quando o site recebe muitas solicitações de usuários, pode exibir uma mensagem de erro interno do servidor.

O ChatGPT retornará ao normal assim que atingir o estado normal se você estiver enfrentando um problema semelhante. Há também uma página especial do chatGPT onde você pode saber como está o site.

Quando a página aparece como operacional, o site está funcionando conforme o esperado. O usuário não consegue resolver alguns problemas relacionados ao servidor. Portanto, devemos esperar até que o Chat GPT resolva o problema. Um serviço de terceiros como o DownDetector pode ajudá-lo a carregar essa página se ainda estiver com problemas.

Correção 7: encurte e corrija sua consulta

Felizmente, você pode encurtar ChatGPT não responde à sua pergunta se você fizer uma consulta longa ao chatbot.

Será muito mais rápido obter uma resposta fazendo uma breve consulta, uma vez que o programa de IA terá menos palavras ou caracteres para procurar na sua vasta biblioteca de dados.

Você também deve estar ciente da incrível quantidade de informações que a IA precisa classificar ao formular sua consulta. No entanto, você também deve prestar atenção à qualidade da sua gramática.

Como a enorme biblioteca da IA ​​contém informações precisas sobre o uso da gramática, ela pesquisa não apenas palavras e caracteres na sua consulta, mas também procura o uso da gramática na sua consulta. Você deve considerar não apenas que o chatbot AI do Chat GPT tem conhecimento, mas também as frases e a gramática com as quais ele provavelmente estará familiarizado para obter as respostas apropriadas.

