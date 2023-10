Seu CELULAR AGRADECERÁ se fizer ISTO com o carregador

O carregador do celular é essencial a fim de manter os dispositivos eletrônicos tendo carga suficiente para permanecerem prontos para o uso. Mas, cometemos frequentemente erros que danificam esse componente tão importante.

Então, abaixo, conheça quatro erros bem comuns que prejudicam o carregador e aprenda a como evitá-los. Assim, manterá seu dispositivo com a vida útil por mais tempo.

Quatro erros que danificam o carregador do celular

1.Evite dar um puxão no cabo para tirá-lo da tomada

Um erro comum realmente é puxar o fio ao invés de segurá-lo pelo plugue. A prática causa danos aos cabos na parte interna, levando a conexões instáveis. Para evitar esses problemas, sempre segure pelo plugue quando for desconectar o carregador da tomada. Assim, manterá o fio em condições boas de funcionamento.

2.Evite dobrar o cabo nos ângulos acentuados

Mais um erro é dobrar o fio em ângulos fechados, especialmente se estiver próximo do plugue. As dobras fortes enfraquecem os fios internos, resultando nas falhas da conexão. Então, para solucionar o mal, dobre o cabo suavemente e evite torcer nas posições desconfortáveis. Quando não for usar, enrole o fio organizadamente, evitando danos.

3.Proteja das condições adversas

Este item não é projetado para resistir por muito tempo nas condições extremas. Deixar o carregador exposto a altas temperaturas, poeira e umidade podem causar vários danos e o mau funcionamento. Dessa forma, evite que fique exposto à luz do sol diretamente e mantenha-o nos locais secos quando não estiver usando. Isso prolongará sua vida útil.



Você também pode gostar:

4.Use somente carregadores certificados

Embora seja mais prático e fácil usar os carregadores genéricos ou mesmo com baixa qualidade pelo preço barato, eles comumente não atendem aos padrões de qualidade e segurança que os fabricantes estabelecem. Eles não fornecem a corrente elétrica ideal para o dispositivo, o que danifica a bateria do aparelho a longo prazo. Escolha, então, carregadores certificados, com marcas confiáveis a fim de garantir o desempenho e a segurança do equipamento.

Lembre-se de evitar esses erros para preservar a vida útil e o desempenho do seu carregador. Cuide bem dele para garantir um carregamento adequado e seguro do seu celular.

Carregadores rápidos acabam com a bateria?

O carregamento rápido é um recurso que permite carregar a bateria do celular em um tempo mais curto do que o carregamento convencional. Muitas pessoas se perguntam se o uso do carregamento rápido pode estragar a bateria do celular, mas a resposta é que, desde que não haja falhas técnicas nos componentes eletrônicos do carregador, o uso do carregamento rápido não estraga a bateria do celular.

O carregamento rápido não danifica a bateria do smartphone, já que conta com um sistema que gerencia a carga e a temperatura da bateria. Além disso, as baterias de carregamento rápido funcionam em duas fases. Dessa forma, na primeira fase aplica-se uma grande energia quando o smartphone não tem praticamente carga, enquanto na segunda fase os fabricantes precisam desacelerar e gerenciar com cuidado a carga para evitar danos à bateria.

No entanto, é importante lembrar que o uso frequente do carregamento rápido pode fazer com que a bateria perca sua capacidade de retenção de carga mais rapidamente do que com o carregamento convencional. Além disso, o uso de carregadores de baixa qualidade ou falsificados pode danificar a bateria do aparelho. Portanto, é recomendável usar originais e de boa qualidade, e evitar o uso excessivo do carregamento rápido para prolongar a vida útil da bateria do celular.

Como escolher um carregador de qualidade?

Para escolher um item de qualidade para o smartphone, é importante verificar se ele é compatível com a tecnologia Power Delivery. Essa é uma especificação da USB-C que permite carregar dispositivos com maior eficiência e velocidade. Além disso, é recomendado observar a amperagem, que deve ser compatível com a do smartphone para garantir um carregamento seguro e eficiente. É possível encontrar opções de carregadores universais de qualidade no mercado, mas é importante verificar se eles são compatíveis com o modelo de smartphone em questão.