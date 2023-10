Seu FGTS pode aumentar! Entenda como

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é um direito garantido aos trabalhadores brasileiros e tem como objetivo proteger o empregado em situações específicas, como a demissão sem justa causa. Atualmente, o FGTS é reajustado a uma taxa de 3% ao ano, com base na TR (Taxa Referencial), que é um modelo de juros da década de 90. No entanto, um julgamento marcado para o próximo dia 18 de outubro no Supremo Tribunal Federal (STF) pode alterar o rendimento do FGTS, equiparando-o ao rendimento da poupança, que atualmente é de 0,6% ao mês.

A possível mudança no rendimento do FGTS pode impactar os trabalhadores brasileiros.

O julgamento no STF

No próximo dia 18 de outubro, o STF irá analisar uma ação proposta pelo partido Solidariedade que questiona o modelo de reajuste do FGTS. Segundo a ação, o rendimento do FGTS não pode ser inferior ao rendimento da poupança, que é utilizado como referência para diversos investimentos no país. Atualmente, o rendimento da poupança é de 0,6% ao mês, enquanto o FGTS tem um reajuste fixo de 3% ao ano.

O julgamento já conta com dois votos favoráveis à mudança. Os ministros Luís Roberto Barroso e Edson Fachin entendem que o FGTS deve ter uma correção que não seja inferior à poupança, garantindo assim um rendimento maior para os trabalhadores. Caso a maioria dos ministros vote a favor da alteração, o rendimento do FGTS poderá ser equiparado ao rendimento da poupança.

O impacto da possível mudança

Caso a mudança seja aprovada pelo STF, o rendimento do FGTS poderá aumentar significativamente. Enquanto o reajuste atual é de apenas 3% ao ano, o rendimento da poupança em 2022 foi de 7,9% no acumulado do ano. Isso significa que os trabalhadores que possuem recursos no FGTS poderão obter um rendimento maior e mais atrativo.

Além disso, o rendimento do FGTS tem um impacto direto na rentabilidade de outros investimentos, como os financiamentos imobiliários. Atualmente, a taxa de juros do FGTS é utilizada como referência para o cálculo dos juros do financiamento habitacional. Com um rendimento maior do FGTS, os financiamentos poderão ter taxas de juros mais baixas, tornando o acesso à moradia mais acessível para a população.



O que fazer com o FGTS?

Com a possível mudança no rendimento do FGTS, os trabalhadores podem se perguntar o que fazer com os recursos acumulados no fundo. Uma opção interessante é utilizar o FGTS para investir em outras modalidades que ofereçam um rendimento maior, como o mercado de ações ou fundos de investimento.

No entanto, é importante lembrar que qualquer decisão de investimento deve ser tomada com cautela e levando em consideração o perfil de cada investidor. Antes de tomar qualquer decisão, é recomendado buscar orientação de um profissional especializado, como um consultor financeiro.

Mudanças significativas

O julgamento marcado para o próximo dia 18 de outubro no STF pode trazer mudanças significativas no rendimento do FGTS. Caso a maioria dos ministros vote a favor da alteração, o rendimento do FGTS poderá ser equiparado ao rendimento da poupança, o que possibilitará um rendimento maior para os trabalhadores brasileiros.

Essa mudança pode trazer benefícios não apenas para os trabalhadores, mas também para o mercado imobiliário e outros setores que utilizam o FGTS como referência. No entanto, é importante lembrar que qualquer decisão de investimento deve ser tomada com cautela e levando em consideração o perfil de cada investidor.

Portanto, fique atento ao desfecho desse julgamento e esteja preparado para avaliar as melhores opções para o seu FGTS, sempre com base em informações atualizadas e orientação profissional.