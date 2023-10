Seu GMAIL está com a caixa de entrada CHEIA? Então, ISSO vai RESOLVER sua vida

O Google revelou uma nova atualização para o Bard, que introduz a capacidade de condensar múltiplas mensagens de e-mail no Gmail de uma só vez. A inteligência artificial desempenha um papel crucial na identificação e destaque dos conteúdos mais significativos na caixa de entrada.

Essa funcionalidade está acessível por meio da extensão Google Workplace dentro do Bard. No entanto, o uso desse recurso requer a utilização do chatbot no idioma inglês. Dentro do aplicativo, os usuários podem localizar um ícone de quebra-cabeças no canto superior direito, o qual possibilita ativar as extensões que conectam o Bard com outros serviços do ecossistema Google.

Um pouco mais sobre a funcionalidade dentro do Bard para o Gmail

A extensão Google Workplace já apresentava recursos para localizar informações e resumir documentos no Drive, Documentos e Gmail. Contudo, a nova capacidade da ferramenta possibilita a síntese de múltiplos e-mails de uma só vez e visa aprimorar a eficiência na análise de diversas mensagens, permitindo a identificação das mais urgentes e prioritárias.

Isso pode economizar tempo para aqueles que têm que gerenciar uma caixa de entrada movimentada, oferecendo destaques de forma mais prática do que uma revisão manual, mensagem por mensagem. Além da funcionalidade de resumo de mensagens no Gmail, o Bard recebeu uma atualização na opção de compartilhar conversas com outras pessoas.

A partir de agora, as pesquisas realizadas no chatbot que são compartilhadas com outros contatos incluem as imagens enviadas nas conversas. Anteriormente, os arquivos de mídia eram excluídos desse compartilhamento.

Essa atualização tem como objetivo simplificar o processo de consulta ao Bard e pode contribuir para o trabalho colaborativo das pessoas junto com a IA. A opção de compartilhar pesquisas na ferramenta com outros contatos está disponível na versão em português do Bard.

Preferências do usuário são salvas



O Bard está sempre trabalhando no desenvolvimento de novas funções. Recentemente, foi lançada uma ferramenta chamada “memória”. Ela permite ao usuário registrar detalhes pessoais nas conversas com a IA, visando personalizar as respostas futuras.

Um exemplo de uso dessa ferramenta de memória é a possibilidade de informar que você não consome carne. Dessa forma, quando solicitar uma nova receita, a IA considerará essa preferência em suas respostas. Isso evitaria a necessidade de fornecer esse contexto a cada nova interação.

É importante observar que as conversas com o Bard têm um limite de respostas, e quando esse limite é alcançado, é necessário iniciar um novo diálogo, o que leva à exclusão das informações anteriores. A função de memória serve para personalizar as respostas da plataforma sem o risco de perder informações importantes.

A função inclui um formulário na aba, onde o usuário poderá inserir comandos curtos. A configuração estará localizada no canto esquerdo da tela e contará com um botão para ativá-la ou desativá-la.

Comparativamente, o concorrente ChatGPT já possui uma função semelhante, mas mais abrangente, chamada de “aba de instruções personalizadas”. Essa aba permite informar à IA tudo o que for necessário e até determinar o tom da linguagem e o tamanho do texto desejado para a resposta.

Bard vem superando o ChatGPT em dois quesitos essenciais

O Bard, bem como o ChatGPT, está em constante concorrência, e acirrada, pelo domínio no mercado de inteligência artificial. Isso é algo que não ocorre sem razão. Embora o sistema da OpenAI tenha sido pioneiro, sua concorrente está continuamente progredindo. Com o passar do tempo e do uso, podemos identificar dois quesitos em que o Bard está além do Chat GPT:

Um dos desafios significativos dos assistentes virtuais está relacionado à confiabilidade das informações que fornecem. O ChatGPT não indica explicitamente a fonte de onde obtém seus dados, o que demanda confiança no robô para obter informações corretas. Por outro lado, o Google Bard permite rastrear a origem de cada trecho de sua resposta. Pode destacar as fontes de informações, como listas, dados estatísticos e blocos de código, fornecendo uma maneira de verificar a procedência das informações. O Bard tem a capacidade de realizar buscas em tempo real na internet, conectando-se ao Google. Enquanto o ChatGPT gratuito possui uma base de dados que se estende apenas até setembro de 2021 e não consegue apresentar informações recentes de 2022 ou 2023. É importante notar que existe uma versão em desenvolvimento do ChatGPT, atualmente disponível apenas para um grupo restrito de usuários. No entanto, por enquanto, o Bard se destaca nesse aspecto.