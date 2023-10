seu nome está na lista?

A Caixa Econômica Federal anunciou recentemente a liberação de um novo saque para os brasileiros. Desta vez, os trabalhadores do município de Blumenau, em Santa Catarina, poderão solicitar o saque-calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no valor de R$ 6.220,00. Essa medida visa auxiliar a população impactada pelas chuvas que assolaram a região e causaram a situação de emergência em 143 municípios, deixando mais de 30.000 pessoas desabrigadas.

Saque da Caixa liberado para os trabalhadores de Blumenau

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) autorizou a Prefeitura de Blumenau a permitir que as vítimas das chuvas solicitem o saque-calamidade do FGTS. No entanto, é importante ressaltar que o trabalhador só poderá realizar esse saque se não tiver feito um saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses.

De acordo com o prefeito Mário Hildebrandt, a Prefeitura já deu início ao processo para a liberação do saque-calamidade. Essa modalidade de saque do FGTS está disponível para os trabalhadores que atuam com carteira assinada, visando auxiliar em momentos de calamidade pública.

Como solicitar o saque-calamidade do FGTS?

Para solicitar o saque-calamidade do FGTS em Blumenau, os trabalhadores não precisam se deslocar até uma agência da Caixa. Todo o processo pode ser feito de forma online, através do aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS. Veja o passo a passo:

Acesse o aplicativo FGTS; Clique em “Meus Saques”; Selecione “Outras situações de saque – Calamidade Pública”; Informe o município; Envie os documentos solicitados pelo sistema, como documento de identidade e comprovante de residência; Escolha a opção para creditar o valor em conta; Indique uma conta para receber os valores.

Após a análise, caso o crédito seja aprovado, o valor estará disponível na conta do trabalhador em até 5 dias úteis. É importante ressaltar que essa modalidade de saque está sujeita às regras estabelecidas pelo governo e pode variar de acordo com cada situação de calamidade pública.

Modalidades de saque do FGTS



Você também pode gostar:

A Caixa Econômica Federal disponibiliza diversas modalidades de saque do FGTS aos trabalhadores que possuem saldo nas contas do fundo. Além do saque-calamidade, existem outras opções que podem se adequar melhor a cada situação. Veja algumas delas:

Saque-rescisão: disponível para trabalhadores que foram demitidos sem justa causa; Saque-aniversário: permite ao trabalhador realizar saques anuais do FGTS no mês de seu aniversário; Saque por aposentadoria: destinado aos trabalhadores que se aposentaram; Saque para compra da casa própria: possibilita o uso do FGTS para a compra ou pagamento de parcelas de um imóvel.

Essas são apenas algumas das modalidades disponíveis. É importante verificar junto à Caixa Econômica Federal quais são as opções de saque que se aplicam ao seu caso específico.

Situações de emergência

O saque-calamidade do FGTS é uma medida importante para auxiliar os trabalhadores impactados por situações de emergência, como as chuvas que ocorreram em Santa Catarina. Com a possibilidade de solicitar esse saque de forma online, os trabalhadores de Blumenau podem receber o valor de R$ 6.220,00 em até 5 dias úteis, desde que atendam aos requisitos estabelecidos pelo governo.

É fundamental que os trabalhadores estejam cientes das diferentes modalidades de saque do FGTS disponíveis, pois cada uma delas possui suas próprias regras e condições. Para obter mais informações sobre o saque-calamidade e outras opções de saque, entre em contato com a Caixa Econômica Federal ou acesse o site oficial do FGTS.

Lembre-se sempre de verificar as informações atualizadas e oficiais sobre o saque do FGTS, pois as regras podem sofrer alterações ao longo do tempo.