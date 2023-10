Seu telefone vai ficar mais rápido usando este truque

Você já passou pela experiência de ter um celular lento e querendo jogá-lo na parede? Bem, evitaremos esse tipo de situação. Isso porque hoje vamos te dar algumas dicas valiosas, com as quais seu telefone vai ficar mais rápido e eficiente, para que você desfrute de uma experiência fluida e sem interrupções.

Ademais, mostraremos um truque que provavelmente você não conhecia, mas que pode fazer toda a diferença na velocidade e no bom desempenho do seu aparelho.

Portanto, não deixe de ler até o final para não perder nenhuma dica importante.

Por que o celular fica mais lento?

Existem muitos motivos pelos quais o seu aparelho pode ficar lento e começar a travar. Assim, o excesso de aplicativos, de arquivos e de dados de uma maneira geral pode fazer com que o sistema do celular não dê conta de rodar de forma satisfatória.

Desse modo, começam os travamentos, a demora para iniciar, para sair e entrar das abas, etc.

No entanto, se o seu aparelho é muito antigo, o problema pode ser mais complexo e ter a ver com o hardware dele. De todo modo, com as dicas que trouxemos hoje, seu telefone vai ficar mais rápido. Confira.

1. Use um truque secreto para limpar arquivos inúteis

Aqui está o truque que você estava esperando — o truque do #9900. Isso porque pouca gente sabe, mas digitar esse código especial (#9900#) no discador do seu celular Android pode abrir um menu oculto de depuração. Depois que o menu abrir, vá para “Excluir dados de depuração” e selecione as opções “Limpar cache” ou “Limpar memória”.

Desse modo, isso pode auxiliar a se livrar de arquivos temporários, cache e outros dados desnecessários que estão ocupando espaço e afetando o desempenho.

2. Reinicie o seu celular regularmente

Às vezes, nossos celulares ficam lentos simplesmente porque estão sobrecarregados. Sendo assim, reiniciar o seu dispositivo regularmente pode liberar a memória RAM e fechar os aplicativos em segundo plano que estão consumindo recursos do sistema.

Se o seu celular está ficando lento, uma solução simples é dar uma pausa e reiniciá-lo. Muitas vezes, isso é suficiente para melhorar a velocidade do dispositivo, pois encerra processos em segundo plano e libera recursos.

3. Atualize seu sistema operacional e aplicativos

Manter o seu sistema operacional e aplicativos atualizados é fundamental para garantir um desempenho otimizado do seu celular. Isso porque as atualizações geralmente trazem correções de bugs e melhorias na eficiência.

Portanto, não ignore as notificações de atualização e verifique regularmente se há novas versões disponíveis. Inclusive, muitos aparelhos oferecem a possibilidade dessa atualização ser feita de forma automática. Sendo assim, verifique nas configurações se o seu celular possui essa funcionalidade e a ative.

4. Limpe o armazenamento do seu celular: seu telefone vai ficar mais rápido com isso

Como já dissemos antes, um armazenamento cheio pode ser uma das principais causas de lentidão nos celulares.

Portanto, certifique-se de limpar regularmente os arquivos desnecessários, como fotos, vídeos, aplicativos não utilizados, caches e arquivos de downloads antigos.

Faça isso manualmente ou, se preferir, use aplicativos de limpeza disponíveis nas lojas de aplicativos.

5. Desative animações e transições

As animações e transições de tela podem dar uma sensação de fluidez ao seu celular e deixá-lo mais personalizado, mas também podem consumir recursos e tornar o dispositivo mais lento.

Assim sendo, se o seu celular está com problemas de desempenho, considere desativar essas opções. Afinal, protetores de tela estáticos podem até não ter tanto charme quanto os animados, mas demandam bem menos recursos.

Para desativar essas funcionalidades, vá para as configurações do seu celular, acesse “Opções do desenvolvedor” e procure por “Escala de animação” ou “Duração da animação”.

Então, reduza esses valores ou desative completamente as opções para dar um impulso extra de desempenho.

6. Instale um bom antivírus e seu telefone vai ficar mais rápido

Lembre-se de que, além de tornar o seu celular mais rápido, é importante também cuidar da sua segurança, usando um bom antivírus e evitando o download de aplicativos de fontes não confiáveis.

Desse modo, baixe apenas aplicativos da loja oficial de aplicativos do seu sistema operacional e ainda assim pesquise antes. No próprio Google Play e na App Store, veja as avaliações dos usuários, a quantidade de downloads, etc.

Com um pouco de manutenção regular, você poderá desfrutar de um celular veloz e eficiente por muito tempo.

Então, agora que você já conhece esses truques, coloque todos eles em prática e o seu telefone vai ficar mais rápido!