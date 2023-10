Sexta-feira 13: Por que esta data infame é considerada de azar?

Sexta-feira 13 é um dia considerado de azar na superstição ocidental quando o 13º dia do mês cai numa sexta-feira. Ocorre pelo menos uma vez por ano e pode acontecer até três vezes no mesmo ano. A superstição em torno desta data tem raízes em vários fatores históricos e culturais.

Uma fonte da má reputação do 13 é o conceito de “triskaidekaphobia”, um medo do número 13. Pode estar relacionado à justaposição com o número da sorte 12, que muitas vezes representa completude, como o número de meses em um ano, deuses no Olimpo, signos do zodíaco ou apóstolos de Jesus. Treze contrasta com esse senso de bondade e perfeição.

Ligado a mitos

A associação do número 13 com a má sorte também pode estar ligada a acontecimentos históricos e mitos. Na mitologia nórdica, o deus Loki, que causou a morte de Baldur, foi o 13º convidado de um banquete em Valhalla. Da mesma forma, no Cristianismo, Judas, o apóstolo que traiu Jesus, foi o 13º convidado da Última Ceia.

No entanto, a percepção de sorte ou azar associada aos números pode variar muito entre as diferentes culturas. Por exemplo, no Japão, o número 9 é considerado azarado porque soa semelhante à palavra japonesa para “sofrimento”.

Na Itália, é o número 17 e, na China, o número 4 é ativamente evitado porque soa como “morte”. Além disso, embora 666 seja considerado uma sorte na China, está associado a uma fera maligna nas crenças cristãs.

Nenhuma evidência de azar

A crença no azar da sexta-feira 13 e no próprio número 13 provavelmente emergiu de processos socioculturais. As superstições podem gerar a sua própria realidade social, tornando-se amplamente aceites à medida que evoluem ao longo do tempo.

Curiosamente, embora tanto a sexta-feira como o número 13 tenham sido associados à má sorte, não há registo de que tenham sido referidos como particularmente azarados em conjunto antes do século XIX.