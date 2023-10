Sexyy Red nega ter vazado sua própria fita de sexo, ‘I’m So Heartbroken’

O vídeo foi postado no Instagram de SR na quarta-feira, e na quinta-feira a rapper descartou o vazamento como “merda boba” e disse que seus amigos próximos saberiam que a mudança não era de sua natureza.

Ela pode ser um dos maiores livros abertos do Hip Hop até hoje – sua música “Pound Town” foi lançada no início do ano e criou uma onda positiva em relação ao sexo.