Shakira, desde “exterminar os ratos” ao seu redor até se encontrar em “lua de mel”

ShakiraA vida dela deu uma reviravolta de 180 graus após sua separação com Gerard Piqué no ano passado, e depois do primeiro golpe mirando no ex-marido, depois de alguns meses de calma, ela voltou com um segundo, ‘El jefe’. Mas, desta vez, foi contra o ex-sogro.

Porém, a nativa de Barranquilla está voltando à sua melhor versão apesar da difícil situação em que se encontra.

Seus primeiros comentários em uma entrevista depois de tudo o que aconteceu aconteceu há um mês com a revista Billboard na gala inaugural Mujeres Latinas en la Musica (Mulheres Latinas na Música). Depois de se mudar para Miami, ela garantiu que estava “exterminando os ratos ao meu redor”. Essas palavras mostraram que ela ainda não superou o obstáculo e que ainda tinha alguns arrependimentos.

No entanto, ela voltou a falar publicamente e fez isso novamente com a Billboard durante a Semana da Música Latina. Sobre o estágio em que se encontra profissionalmente, ele garantiu estar em “lua de mel” com vontade de “fazer limonada com os limões mais azedos” com os últimos sucessos que lançou.

Apesar do revés de ter que se afastar às vezes daquilo que mais ama, os filhos, a artista colombiana disse que se sente “muito inspirada, com vontade”.

Miami tem sido boa para ela, ela está redescobrindo a artista que já foi, pois segundo suas palavras, em Barcelona “muitas ideias” ficaram “no vazio” e sendo do e para o marido ela estava “com um pé no freio “.

Shakira ficou surpresa com sua força de coragem

A música foi o que a ‘salvou’ desta crise: “Acontece que eu era menos frágil do que pensava e a música tem sido a minha principal ferramenta de sobrevivência.

“Fiquei surpreso com a possibilidade de poder fazer limonada com os limões mais azedos.”

Recorde-se que a sessão com o produtor argentino Barbear alcançou 627 milhões de reproduções, superando Quevedofoi atingido desde o verão passado por 50 milhões de visualizações.

A música em que ela acusa o ex-marido e o companheiro a quem foi infiel, Clara Chia causou alvoroço e foi um símbolo de defesa e ataque no qual ela conseguiu manifestar tudo o que sentia.

“Disseram-me: ‘Muda a letra, isso não pode sair’, e eu respondi que não sou diplomata das Nações Unidas, sou uma mulher, um lobo ferido”.

Então a loba atacou e descobriu que ainda tinha música na câmara.