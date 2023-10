Shakur Stevenson diz que ‘venceria’ o campeão do UFC Sean O’Malley

Reproduzir conteúdo de vídeo



Francisco Ngannoudesempenho contra Fúria de Tyson, apesar de perder no placar, mudou totalmente a forma como muitos fãs veem os lutadores de MMA vs. boxeadores… um pouco demais de acordo com o pugilista invicto Shakur Stevensonque tem uma mensagem para qualquer estrela do UFC que esteja pensando em entrar no ringue.

É claro que Fury derrotou Ngannou por decisão dividida na Arábia Saudita no sábado… uma luta que muitos esperavam que fosse moleza para o melhor boxeador peso pesado do mundo. Na realidade, foi tudo menos… e agora alguns artistas de artes marciais mistas são encorajados pelo que aconteceu no círculo quadrado.

“Eu digo se eles se sentem assim, experimente. Acho que você tem alguns caras do MMA que querem entrar no ringue com alguém como eu, eu adoraria a oportunidade de bater em um cara do MMA e mostrar a eles isso há níveis reais nisso”, disse Stevenson, de 26 anos Babcock é o TMZ Esportes programa de TV (vai ao ar nos dias de semana em FS1).

20-0 Shakur continuou… “Eu só acho que Tyson Fury estava de folga naquela noite e eles [MMA] os caras precisam relaxar e permanecer no seu caminho.”

Seguimos com Shakur… perguntando se ele tinha um oponente em mente.

“Qual é o nome daquele cara, Sean…?” Shakur pergunta.

Ele estava falando sobre “Suga” Sean O’Malleycampeão peso galo (135 lb.) do UFC.



Babcock perguntou a Shakur se ele tinha uma mensagem para Suga.

“Diga a ele que podemos entrar. Estou pronto para fechar com ele”, Stevenson nos disse, acrescentando … “Está no nível dessa merda. Se ele quiser tentar sua sorte, eu vou dar uma surra nele.”

Claro, O’Malley já havia chamado Gervonta “Tank” Davis … então está claro que Sean está procurando uma grande estrela do boxe.

Shakur se encaixa perfeitamente nesse projeto.

O’Malley tem contrato com o UFC, mas Dana Branco mostrou que está disposto a fazer grandes lutas cruzadas. Não procure mais do que Conor McGregor vs. Floyd Mayweather em 2017.

Quanto à luta entre Fury e Ngannou, Shakur diz que independentemente do que Fury diga, ele não acredita que Tyson treinou 3 meses para Francis.

“Não acredito no fato de ele dizer que treinou por 12 semanas. Ele não parecia ter treinado. Não parecia que ele deu muitos socos. Ele geralmente dá socos. Ele parecia muito hesitante, e eu não “Não sei até que ponto ele estava em boa forma”, disse Stevenson.

“Normalmente sou um grande fã de Tyson Fury. Naquela noite ele não parecia muito bem.”