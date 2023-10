Shani Louk, participante do festival israelense sequestrado, morreu, afirma Israel

Shani Louk o festivaleiro israelense que foi sequestrado por terroristas do Hamas, morreu… isto de acordo com o Ministério das Relações Exteriores de Israel.

Como informamos, Shani estava participando do festival Supernova no dia 7 de outubro, perto da Faixa de Gaza – no mesmo dia O Hamas começou a atacarabrindo fogo contra a multidão com armas e foguetes e sequestrando dezenas de espectadores.