Shannon Sharpe acha que Brock Purdy não é um quarterback de elite: ‘Ele faz parte de um sistema’

Tele São Francisco 49ers atualmente tem um time bem construído que começou a temporada da NFL com força. Eles estão atualmente com 5 a 0 e vêm apresentando números impressionantes com uma partida brilhante Brock Purdy que parece ter muitos críticos que não acham que ele faz parte da elite. De acordo com ninguém menos que Shannon Sharpe, o jovem quarterback faz parte de um sistema do 49ers que o beneficia muito. Houve muitos casos semelhantes ao que Purdy está enfrentando atualmente. Um jovem quarterback talentoso com muitos detratores que não é considerado parte da elite. Ouça, este é apenas o segundo ano dele no futebol profissional. É óbvio que muitos duvidarão dele no início.

Aqui está o que o tio Shannon Sharpe disse sobre Purdy: “Não, ele não é um quarterback de elite. Ele é um produto do sistema. É mais crédito para [head coach] Kyle Shanahan e o que ele fez. Ele é um produto do sistema. Agora, isso não é para prejudicar o que ele está fazendo. Está tudo bem para ele estar na discussão do MVP e não estar [Chiefs QB] Patrick Mahomes ou não ser [Dolphins QB] Velho [Tagovailoa], ou não ser um quarterback de elite. Ele ainda tem que ir lá e operar. Ele simplesmente não precisa fazer tanto quanto, digamos, aqueles outros caras. Neste sistema, a capacidade de jogar futebol com Christian McCaffrey e todas as armas, porque tudo o que ele precisa fazer é simplesmente não virar, colocar nas mãos de Aiyuk, colocar nas mãos de Deebo, colocar nas mãos de Kittle, e deixe-os fazer o trabalho. Mas não, ele não é da elite. [By] sem esforço de imaginação ele é elite.”

Como Brock Purdy pode responder?

Cada vez que um atleta profissional é criticado dessa maneira, há muitas maneiras de responder. Ou eles se sentem ofendidos e fazem um discurso retórico nas redes sociais, respondendo às críticas dele. Ou ficam quietos e respondem onde podem causar o impacto mais profundo, que é dentro do campo. Brock Purdy sempre mostrou que é muito mais maduro do que a maioria dos jogadores de sua idade, em parte devido à sua formação. Ninguém espera que ele responda online a essas críticas de Sharpe e de outros, ele fará isso em campo. No domingo, o San Francisco 49ers joga contra o Cleveland Browns em busca da sexta vitória consecutiva e de manter a invencibilidade. Shannon Sharpe definitivamente estará assistindo.