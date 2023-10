Shaquille O’Neal e Allen Iverson retornam à Reebok como presidente e vice-presidente de basquete

Shaquille O’Neal dar Allen Iverson reuniram-se com a Reebok… os ícones da NBA acabaram de conseguir novos empregos na marca atlética – como presidente e vice-presidente do basquete!

CEO da Reebok Todd Krinsky revelou que os novos papéis foram criados para as ex-estrelas do basquete esta semana e ele está emocionado por tê-los de volta, no caso de Shaq, 3 décadas após a primeira assinatura em 1992.