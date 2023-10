Sharon Stone fala sobre o momento mais sombrio de sua carreira: Sou contratada por deficientes físicos e por isso não sou muito contratada

Tele ‘Sharon stone fenômeno’ entrou em cena na década de 1990 com o filme ‘Instinto Básico’, que causou uma revolução na indústria do entretenimento. Como resultado, a atriz alcançou uma popularidade sem precedentes e estampou a capa da revista Playboy.

No entanto, sua vida tomou um rumo trágico alguns anos depois, quando ela sofreu um acidente devastador em 2001. O diagnóstico foi sombrio: uma artéria vertebral rompida que sangrou em seu cérebro durante nove dias agonizantes. Os médicos deram-lhe apenas um por cento de chance de sobrevivência, mas, contra todas as probabilidades, ela desafiou o prognóstico.

No entanto, o seu triunfo sobre esta provação que ameaçava a sua vida teve um grande custo, como Stone revelou abertamente numa entrevista à revista People.

“Eu perdi tudo,” Pedra admitiu.

“Perdi todo o meu dinheiro. Perdi a custódia do meu filho. Perdi minha carreira. Perdi todas aquelas coisas que você sente que são sua verdadeira identidade e sua vida.

“Nunca recuperei a maior parte, mas cheguei a um ponto em que estou bem com isso, em que realmente reconheço que sou o suficiente.”

Pedra agora enfrenta o desafio diário de precisar de oito horas de sono ininterrupto para tomar a medicação que evita convulsões.

“Por muito tempo eu quis fingir que estava bem” Sharon adicionado.

“Preciso de oito horas de sono ininterrupto para que minha medicação cerebral funcione e não tenha convulsões.

“Portanto, sou contratado por deficientes físicos e, por isso, não sou muito contratado. Essas são as coisas com as quais tenho lidado nos últimos 22 anos e estou aberto sobre isso agora.”