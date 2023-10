Shedeur Sanders criticado online por promover produtos no intervalo da derrota dos Buffaloes

Tfale sobre não ler a sala por Shedeur Sanders e toda a sua equipe de marketing de linha de roupas, ele realmente foi enganado on-line por promover sua marca no intervalo do Stanford x Colorado jogo na última sexta-feira. O Búfalos começou com força, uma vantagem de 29 a 0 no intervalo que deu à sua equipe de marketing confiança suficiente para começar a promover seus produtos online. Mas essa tática durante um jogo sempre pode se transformar em uma faca de dois gumes. É exatamente como comemorar antes mesmo de o jogo terminar e os Buffaloes pagarem o preço por isso. Ao final do jogo, Stanford conseguiu completar o maior retorno em NCAA história depois de terminar o jogo com um Vitória por 46 a 43 sobre o Colorado. Certamente será uma lição com a qual Sanders aprenderá.

Em meio a esse momento embaraçoso, Shedeur Sanders foi implacavelmente perseguido online por todos que viram esses anúncios de produtos caindo. Não foi culpa de Sanders porque ninguém de sua equipe sabia que os Buffaloes iriam estragar essa vantagem como fizeram contra Stanford. Mas o rosto de toda aquela mercadoria é Shedeur Sanders e é ele quem tem que pagar pelos erros que seu time cometeu no intervalo. Apesar desse erro e da derrota, seus números ainda impressionavam com 400 jardas, 5 touchdowns e 1 interceptação. Além disso, ele tinha 37 jardas corridas no Búfalos‘ derrota. O elo fraco deste jogo foi o Colorado defesa. Eles não conseguiram parar Stanford durante a segunda metade do jogo.

Nem mesmo o retorno de Travis Hunter poderia evitar essa perda

Entre todas as más notícias dos últimos três jogos dos Buffaloes, há uma fresta de esperança: Travis Hunter retornar. Seu retorno e touchdown no primeiro tempo foram indicativos de uma jovem estrela que pode finalmente respirar e aproveitar o jogo. Mas a jogada defensiva mais decisiva de Stanford durante os minutos finais do jogo foi Elic Ayomanor conseguindo um touchdown com Hunter cobrindo-o. Com esta derrota, os Buffaloes já perderam três jogos dos últimos quatro jogos. Treinador Deion Sanders precisa de uma estratégia melhor para quando seus jogadores assumirem a liderança e estragarem tudo, como fizeram na noite passada.