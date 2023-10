Shedeur Sanders zomba do estado do Arizona com esse gesto de que todo mundo fala

CO quarterback do Colorado Buffaloes, Shedeur Sanders, não foi exatamente gentil com a vitória, pois decidiu fazer sua comemoração característica bem na frente do Demônios solares do estado do Arizona fãs.

Em uma competição de sábado à noite na Semana 6, ele ajudou a conseguir a quarta vitória da temporada para os Buffaloes, que eleva seu recorde para 4-2, como a vitória no Arizona veio por um placar de 24-27.

O jogador mais impressionante em campo foi Lixadeiras e ele parecia estar ciente disso, pois aproveitou ao máximo a vitória diante da torcida rival.

Lixadeiras liderou seu time em campo para o gol da vitória do jogo e, após comemorar com os companheiros, se aproximou do Demônios do Sol seção de estudantes e realizou uma celebração exibindo seu relógio.

Essa comemoração já está sendo comentada nas redes sociais, com o quarterback sendo amplamente criticado.

“Ego selvagem, assim como o pai dele”, escreveu um usuário.

Ida e volta entre Shedeur Sanders e os fãs do Arizona

Ele parece ter um pequeno problema com o Demônios Solares do Arizona seção de estudantes, já que este não é seu primeiro encontro com eles.

Depois de marcar seu touchdown corrido no início do jogo, ele começou a direcionar sua comemoração do touchdown para eles.

LAPRESSE

Shedeur Sanders está definido para a NFL

Embora algumas pessoas possam não gostar da provocação e do carisma, Lixadeiras‘Vale claramente a pena observar o talento e os especialistas acham que ele será visto no NFL num futuro muito próximo.

Alguns acham que ele será uma seleção digna de primeiro turno no Draft de 2024 da NFL, o que é um grande elogio.

Ele teve um desempenho geral impressionante contra Arizona apesar de ser um adversário muito difícil, já que ele acertou 62 por cento de suas tentativas de passe para 239 jardas com um touchdown de passe e um touchdown corrido.