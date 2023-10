Shopee adere ao programa Remessa Conforme e implementa isenção para compras de até US$ 50

Na última semana, a Shopee divulgou sua participação no programa Remessa Conforme, uma iniciativa do Governo Federal que isenta de imposto de importação compras internacionais realizadas pela plataforma até o valor de US$ 50.

A adesão da empresa a esse programa foi oficializada em 22 de setembro, permitindo que as vendas internacionais abaixo desse limite sejam completamente isentas de taxas alfandegárias.

Uma das principais vantagens desse programa é o tratamento prioritário dado às compras internacionais ao chegarem ao Brasil.

Esse processo acelerado de importação tem como objetivo reduzir significativamente o tempo de espera dos consumidores, tornando o processo de compra mais eficiente e conveniente.

Agora, os clientes da Shopee poderão desfrutar de uma experiência de compra internacional mais rápida e sem os encargos adicionais de impostos de importação.

Enfim, o programa é mais uma maneira de democratizar o acesso a produtos internacionais de qualidade, tornando o comércio internacional mais acessível e vantajoso para todos os consumidores.

Para saber mais detalhes sobre essa emocionante atualização na plataforma da Shopee, confira o texto completo que preparamos abaixo.

Observação inicial sobre as compras na Shopee



Você também pode gostar:

Antes de tudo, é importante explicar que as compras feitas através de vendedores brasileiros permanecerão inalteradas, proporcionando uma experiência de compra sem interrupções.

A Shopee revelou que aproximadamente 3 milhões de empresas nacionais estão ativas na plataforma de comércio online, contribuindo significativamente para a dinâmica do mercado.

Para se ter uma ideia mais concrete, essas empresas brasileiras constituem um impressionante 85% do volume total de pedidos que a Shopee processa.

Isso ressalta a importância da presença e do sucesso das empresas locais na plataforma, garantindo que os consumidores brasileiros continuem a ter acesso a uma ampla gama de produtos e serviços por meio da Shopee.

Você pode se interessar em ler também:

Isenção dos impostos para compras internacionais da Shopee

Ao fazer compras na Shopee, é importante estar ciente das regras relacionadas à tributação, dependendo da origem da compra. Para compras de produtos de origem nacional, os consumidores podem ficar aliviados, pois não haverá a cobrança de taxas de alfândega.

No entanto, se você estiver fazendo compras internacionais, é fundamental conhecer as limitações impostas pelas autoridades fiscais.

Atualmente, o limite para compras internacionais sem a incidência de impostos alfandegários é de US$ 50, o que equivale a aproximadamente R$ 250.

Portanto, ao fazer compras que ultrapassem esse valor, esteja preparado para pagar um imposto correspondente a 60% do valor total da compra.

Para exemplificar, se você efetuar uma compra no valor de cerca de R$ 255, isso resultará em uma cobrança adicional de aproximadamente R$ 145 em impostos alfandegários.

Por isso, é essencial verificar o valor total de suas compras internacionais e considerar essa taxa ao realizar transações na Shopee ou em outras empresas internacionais que adotaram o mesmo programa.

É importante notar que essas medidas não se aplicam apenas à Shopee, mas também a outras empresas internacionais que participam do programa.

Algumas das grandes varejistas que já aderiram ao programa “Remessa Conforme” incluem a Shein, AliExpress e Mercado Livre.

Portanto, ao fazer compras em qualquer uma dessas plataformas, esteja ciente das políticas alfandegárias para evitar surpresas desagradáveis em relação aos impostos.

Adesão ao Remessa Conforme

A adesão ao programa é totalmente voluntária, oferecendo às empresas recém-chegadas uma valiosa oportunidade de participar.

Após submeterem sua solicitação, esta passa por uma análise meticulosa por parte do Governo Federal. Se aprovadas, as taxas de isenção são automaticamente aplicadas, permitindo que essas empresas operem em condições mais justas e competitivas.

O principal objetivo dessa iniciativa é nivelar o campo de jogo entre o comércio nacional e internacional, eliminando práticas concorrenciais desleais dentro do país.

Dessa forma, ao aderir ao programa, as empresas contribuem para a criação de um ambiente de competição mais equitativo e justo.

Em última análise, vale ainda pontuar que, a adesão da Shopee e de outras plataformas de comércio eletrônico no Remessa conforme, não apenas fortalece a economia, mas também fomenta a inovação e a qualidade de produtos e serviços, resultando em um mercado mais dinâmico e próspero para todos os envolvidos.