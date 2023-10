Shopee e Magazine Luiza são processadas por conteúdo falso; veja detalhes

A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senacon) tomou medidas legais contra as empresas Shopee e Magazine Luiza, juntamente com outras empresas, Nutrafóton e Farmácia Viva, por indícios de veiculação de informações falsas relacionadas à comercialização do dióxido de cloro. Essa substância tem sido associada como um suposto “desativador” de vacinas. Neste artigo, vamos explorar os detalhes dessa ação e as consequências para as empresas envolvidas.

Ação Cautelar e Processo Administrativo Sancionador

A Senacon impôs uma medida cautelar e instaurou um processo administrativo sancionador contra as empresas mencionadas. A medida cautelar exige que as empresas retirem imediatamente de suas plataformas todo o conteúdo ilícito relacionado ao dióxido de cloro e alegações associadas. Além disso, as empresas devem adotar medidas para evitar a veiculação futura desses anúncios, sejam eles de autoria própria ou patrocinados.

O descumprimento da medida pode resultar em multas diárias de R$ 100 mil para cada empresa, até que a medida seja completamente cumprida. As empresas têm um prazo de 20 dias para apresentar sua defesa contra as acusações. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) no dia 25 de agosto.

Associação do Dióxido de Cloro com Vacinas

No despacho, a Senacon destaca que o dióxido de cloro é uma substância de uso autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como saneante e é categorizada como um produto químico corrosivo. No entanto, essa substância tem sido associada a alegações falsas e sem comprovação científica de cura para uma ampla gama de condições médicas, incluindo autismo. Além disso, também tem sido divulgada como um suposto “inibidor” ou “desativador” de vacinas.

Essas alegações são perigosas e podem levar a consequências graves para a saúde pública. A Anvisa alerta que não há evidências científicas que comprovem a eficácia do dióxido de cloro no tratamento de doenças. É importante destacar que a disseminação de informações falsas pode colocar em risco a vida das pessoas e comprometer os esforços de combate à pandemia.

Processo Administrativo Sancionador

Além da medida cautelar, a Senacon também instaurou um processo administrativo sancionador no âmbito do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) contra as quatro empresas envolvidas. Esse processo tem como objetivo investigar os indícios de infrações cometidas contra os direitos do consumidor.



É fundamental que as empresas sejam responsabilizadas por disseminar informações falsas e enganosas, especialmente quando essas informações podem ter um impacto direto na saúde e segurança dos consumidores.

Consequências Legais e Proteção ao Consumidor

A ação da Senacon reforça a importância de proteger os consumidores contra a disseminação de informações falsas e enganosas. As empresas têm a responsabilidade de garantir a veracidade das informações divulgadas em suas plataformas e de não veicular conteúdo que possa prejudicar a saúde e segurança dos consumidores.

Além das multas previstas, as empresas também podem enfrentar outras consequências legais, como ações judiciais movidas por consumidores prejudicados. É fundamental que as empresas revisem seus processos e estejam atentas às diretrizes e regulamentações para evitar problemas legais e proteger seus clientes.

Papel dos Consumidores na Luta contra as Fake News

Os consumidores também desempenham um papel fundamental na luta contra as fake news e desinformação. É essencial que todos tenhamos um senso crítico ao consumir informações, buscando fontes confiáveis e verificando a veracidade das informações antes de compartilhá-las.

Ao encontrarmos informações suspeitas ou falsas, é importante denunciá-las às autoridades competentes, como a Senacon e a Anvisa. Dessa forma, contribuímos para a proteção de todos e para o combate à disseminação de informações prejudiciais.

Proteção a Saúde e Segurança de Todos

A ação da Senacon contra as empresas Shopee, Magazine Luiza, Nutrafóton e Farmácia Viva destaca a importância de combater a disseminação de informações falsas e enganosas relacionadas à saúde e segurança dos consumidores. A veiculação de alegações não comprovadas sobre o dióxido de cloro como um suposto “desativador” de vacinas é extremamente perigosa e coloca em risco a vida das pessoas.

É fundamental que as empresas sejam responsabilizadas por suas ações e que os consumidores tenham acesso a informações confiáveis e baseadas em evidências científicas. Juntos, podemos combater as fake news e proteger a saúde e segurança de todos.