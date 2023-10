Show de Egberto Gismonti abre Festival de Música de Penedo 2023

Cidade dos Sobrados, Capital do Baixo São Francisco, Patrimônio histórico nacional. Penedo é tudo isso e muito mais, a exemplo da denominação ‘Cidade dos Pianos’, referência ao uso do instrumento em casas do Centro Histórico em seu passado recente, revivido na abertura da edição 2023 do Festival de Música de Penedo (Femupe).

Com acesso gratuito ao Theatro Sete de Setembro, o público foi presenteado com o talento do multi-instrumentista brasileiro Egberto Gismonti na noite desta terça-feira, 17. Ele mostrou parte do seu repertório no piano, aplaudido de pé ao final da apresentação.

Antes do convidado especial, a banda da Sociedade Musical Penedense fez um show de curta duração em frente da primeira casa de espetáculos de Alagoas, onde a banda de pífanos Esquenta Muié (Marechal Deodoro) esteve em seu passeio por atrativos turísticos de Penedo.

O Festival de Música de Penedo acontece até o próximo sábado, 21, sendo uma realização da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) em parceria com a Prefeitura de Penedo, Governo de Alagoas, Sebrae Alagoas e IMA.

“Penedo vai inspirar música, vai respirar cultura, vai fazer a diferença e, mais uma vez, vai ser projetada para além do nosso país. Afinal de contas, o festival também se internacionalizou”, frisa a Vice-Reitora da Ufal, Eliane Cavalcante, em seu pronunciamento na abertura oficial, referindo-se à realização do Femupe em Portugal.

O Prefeito Ronaldo Lopes enalteceu a iniciativa da Ufal e a evolução do festival que faz parte do calendário oficial de eventos do município. “A cada ano, o festival cresce e fica realmente melhor, atrai mais pessoas e isso é uma demonstração do sucesso da Universidade Federal de Alagoas, que está à frente desse evento, e a parceria que nós temos, a Prefeitura, o Governo do Estado, o Sebrae e do IMA”.

“É um festival de nível excelente, comparando com qualquer festival semelhante no Brasil. Então eu queria dar boas-vindas a todos os visitantes, em nome do povo de Penedo. Nós só temos a agradecer e receber vocês com muito carinho”, disse Ronaldo Lopes.

Logo mais à noite, a partir das 20 horas, o músico Geraldo Azevedo sobe ao palco instalado em frente à igreja de São Gonçalo, encerrando a programação do segundo dia do Femupe 2023.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Kamylla Feitosa

Vídeo Ricardo Alves