Show de Geraldo Azevedo encerra segundo dia do Festival de Música de Penedo

O segundo dia do Festival de Música de Penedo (Femupe) foi concluído com show do cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo. O artista interpretou seus maiores sucessos no palco instalado no Largo São Gonçalo na noite desta quarta-feira, 18.

Durante cerca de uma hora e meia, ele presenteou o público com seu talento ao violão, sendo surpreendido em seu retorno à cidade onde se apresentou em novembro de 2021, no Theatro Sete de Setembro.

Antes do merecido descanso, Geraldo Azevedo foi recebido pelo maestro Mozart Vieira, responsável pela Orquestra de Meninas e Meninos de São Caetano-PE. O conterrâneo preparou uma homenagem no hall do Hotel São Francisco, onde foi recepcionado ao som das vozes afinadas dos adolescentes.

Outro momento marcante da noite de ontem foi o reconhecimento ao trabalho do coordenador do Femupe, professor Marcos Moreira (Ufal), agraciado com o título de cidadão honorário penedense pela Câmara Municipal de Penedo, decreto legislativo de autoria do vereador Josué Marques da Silva (Bili Marques).

Nesta quinta-feira, 19, o palco do Largo São Gonçalo recebe o saxofonista Léo Gandelman e quarteto a partir das 20 horas, noite de muito jazz com abertura do grupo de saxofones da Ufal, liderado por Eric Almeida.

Também no mesmo local, o Femupe promove a 2ª Mostra de Música Autoral Velho Chico a partir das 17 horas, com presença de artistas penedenses entre as 16 composições selecionadas para a iniciativa aberta ao público, assim como toda a programação do evento realizado pela Universidade Federal de Alagoas em parceria com a Prefeitura de Penedo, Governo de Alagoas, Sebrae e IMA.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Kamylla Feitosa

Vídeo Felipe Cavalcante