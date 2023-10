Show de pré-visualização do UFC Vegas 81 e Prime Card: Caos de Logan Paul x Dillon Danis, Sodiq Yusuff x Edson Barboza

O UFC retorna ao APEX para seu evento de volta para casa antes do UFC 294, enquanto do outro lado do oceano, Dillon Danis finalmente compete em uma luta ao enfrentar Logan Paul em uma das principais lutas do PRIME Card em Manchester. Qual cartão é mais intrigante no fim de semana?

Mike Heck, Shaheen Al-Shatti e Eric Jackman do MMA Fighting fazem uma prévia do UFC Vegas 81, a luta principal dos penas entre Sodiq Yusuff e Edson Barboza, junto com outros confrontos intrigantes do card. Além disso, o painel discute o card Misfits Boxing PRIME, o confronto Danis x Paul, KSI x Tommy Fury, se alguma outra luta for de interesse e muito, muito mais.

Assista ao show de pré-visualização do UFC Vegas 81 e do Misfits Boxing Prime Card acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.