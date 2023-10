Show pós-luta do Prime Card: Reação à derrota bizarra de Dillon Danis para Logan Paul, Tommy Fury superando KSI

O Prime Card do Misfits Boxing era tudo o que deveria ser. (Para melhor ou pior.)

Shaheen Al-Shatti, Eric Jackman, Jed Meshew e E. Casey Leydon do MMA Fighting reagem a uma noite bizarra em Manchester que viu Logan Paul vencer Dillon Danis por desqualificação e Tommy Fury conseguir uma vitória sobre KSI. O que devemos fazer com as travessuras de Danis e o resultado de sábado foi o pior cenário para o polêmico craque do jiu-jitsu? Como ele irá interpretar o que foi um desempenho objetivamente terrível? KSI tem um caso em que grita roubo por sua derrota na decisão da maioria para Fury? É provável que haja uma revanche do Fury com Jake Paul? A turma aborda todos esses tópicos, além de responder às perguntas dos ouvintes e muito mais.

