Show pós-luta do UFC 294: Reação ao nocaute impressionante de Islam Makhachev, retorno de Khamzat Chimaev

Islam Makhachev conseguiu seu encerramento contra Alexander Volkanovski, e fez isso de uma forma incrivelmente brutal ao nocautear o campeão dos penas para encerrar o UFC 294 e manter o título dos leves.

Após um evento pay-per-view selvagem do UFC, Mike Heck, Shaheen Al-Shatti e Jed Meshew do MMA Fighting reagem ao desempenho incrível de Makhachev, seu lugar na discussão peso por peso, se Justin Gaethje ou Charles Oliveira deveriam ser os próximos , para onde Volkanovski vai, e o detentor do título de 145 libras querendo virar à direita em janeiro para lutar contra Ilia Topuria, apesar de ter finalizado da maneira que fez. Além disso, o painel discute a vitória por decisão majoritária de Khamzat Chimaev sobre Kamaru Usman no co-evento principal, se há mais perguntas do que respostas após sua primeira luta em 13 meses, como poderia ser uma luta com o campeão dos médios Sean Strickland, as travessuras selvagens do árbitros, o médico do lado da jaula, vários lutadores revelando infecções por estafilococos e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC 294 acima, ou uma versão apenas em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde quer que você obtenha seus pods.