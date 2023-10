Show pós-luta do UFC Vegas 80 e Bellator 300: O nocaute de Bobby Green deu a vitória no fim de semana do UFC?

Bobby Green nocauteou Grant Dawson em pouco mais de 30 segundos no UFC APEX no sábado, o que pode ter ofuscado uma noite histórica para o Bellator que contou com três lutas pelo título mundial.

Mike Heck, Shaheen Al-Shatti e José Youngs, do MMA Fighting, reagem ao UFC Vegas 80 e Bellator 300 e discutem qual promoção venceu no fim de semana. Além disso, eles discutem a finalização massiva de Green sobre Grant Dawson para causar a grande reviravolta, para onde “King” vai a partir daqui, o futuro de Joe Pyfer aos 185 e muito mais.

Além disso, o painel fala sobre o domínio completo de Usman Nurmagomedov sobre Brent Primus para reter o título dos leves do Bellator no evento principal, a destruição de Cat Zingano e Leah McCourt por Cris Cyborg parecendo ser a próxima na fila para o título dos penas, a luta sem brilho pelo título dos moscas entre Liz Carmouche e Ilima-Lei Macfarlane e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC Vegas 80 e Bellator 300 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.