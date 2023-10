Showtime encerrado com boxe, MMA no final deste ano

Showtime é feito com boxe e MMA.

Em um e-mail interno, os executivos da Paramount informaram aos funcionários que a Showtime Sports, que supervisionou grandes eventos de boxe envolvendo lutadores como Floyd Mayweather e Gervonta “Tank” Davis, bem como o Bellator MMA, será encerrada no final de 2023. Presidente e CEO da Paramount, Chris McCarthy afirmou em um e-mail que a Showtime estaria transferindo recursos para material mais roteirizado avançando para atrair assinantes para a rede, bem como para o serviço de streaming Paramount +.

Várias pessoas com conhecimento da situação confirmaram a notícia ao MMA Fighting na terça-feira após relato inicial de Kevin Iole, do Yahoo Sports.

Como parte das mudanças que estão acontecendo na rede, o presidente da Showtime Sports, Stephen Espinoza, foi demitido após ocupar o cargo desde 2011. Espinoza liderou grande parte do crescimento do boxe no Showtime, que incluiu trabalhar com o UFC em 2017 no confronto final entre Mayweather e Conor McGregor.

Espinoza também assumiu a supervisão do Bellator MMA quando a promoção começou a veicular eventos no Showtime, mas agora esse relacionamento acabou.

“A decisão da empresa não é um reflexo do trabalho que realizamos nos últimos anos, nem da nossa longa e orgulhosa história”, disse Espinoza em comunicado enviado ao Sports Business Daily. “Infelizmente, num mercado de mídia em rápida evolução, a empresa teve que fazer escolhas difíceis na alocação de recursos, na redefinição de prioridades e na reformulação da sua oferta de conteúdo. Embora as notícias de hoje sejam certamente difíceis e decepcionantes, estão totalmente fora do nosso controle.”

A decisão de encerrar o Showtime Sports ocorre em um momento em que o Bellator está cercado de volatilidade, com rumores persistentes de que a promoção estava à venda. A Paramount é dona do Bellator, mas a empresa vem procurando potenciais compradores há vários meses.

Os planos para uma venda do Bellator MMA podem ser intensificados agora que a Showtime anunciou planos de interromper a transmissão de todos os eventos de esportes de combate no final de 2023. No momento, o Bellator MMA tem apenas mais um show na programação – o próximo card do Bellator 301 agendado para novembro. 11 em Chicago.

Resta saber se isso pode acabar sendo o card final do Bellator.

Enquanto isso, a Showtime sai do negócio do boxe depois de transmitir eventos nos últimos 37 anos, que incluíram uma série de cartões e pay-per-views de enorme sucesso. Mais recentemente, a Showtime fez parceria com os Premier Boxing Champions de Al Haymon, que incluiu eventos com lutadores como Saul “Canelo” Alvarez, bem como Terence Crawford e David Benavidez.

Benavidez x Demetrius Andrade é atualmente o único evento de boxe agendado no Showtime para o restante do ano, com o card marcado para 25 de novembro.