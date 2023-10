Silcar Pneus ABRE CARGOS no Sudeste e no Centro-Oeste

A Silcar Pneus, empresa que está a quase 40 anos no mercado e é referência na prestação de serviços para veículos, com seriedade, segurança e garantia, está com ótimas possibilidades de trabalho em aberto. Veja quais são os postos disponíveis e suas respectivas localidades:

Estagiário (a) de Administração – São José do Rio Preto – SP – Estágio;

Gerente de Loja – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Mecânico (a) de Automóveis- Araraquara – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de Loja – Fernandópolis – SP – Efetivo;

Vendedor (a) Externo (a) de Cargas – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Vendedor (a) Interno (a) – Marília – SP – Efetivo;

Vendedor (a) Interno – Limeira – SP – Efetivo;

Vendedor (a) Interno – Presidente Prudente – SP – Efetivo;

Vendedor (a) Substituto (a) – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Vendedor de Atacado – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Vendedor Interno de Atacado – São José do Rio Preto – SP – Efetivo;

Vendedor (a) de Varejo – Goiânia – GO – Efetivo;

Vendedor (a) Interno (Varejo) – Sorocaba – SP – Efetivo.

Mais sobre a Silcar Pneus

Sobre a empresa, vale a pena ressaltar que a Silcar Pneus é a rede conta com 28 lojas, espalhadas nos estados de São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. Além disso, a marca é revendedora autorizada Continental, pneus com tecnologia alemã e experiência automotiva para o melhor rendimento do seu veículo, seja ele caminhão, ônibus, van, passeio, caminhonete ou SUV.

Por fim, oferece também diversos serviços, como Alinhamento Total, Balanceamento, Suspensão, Amortecedor, Freio, Troca de Óleo, entre outros. Além de toda a linha de pneus Continental, conta com outros segmentos, como moto e agrícolas.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas da Silcar Pneus já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. Para isso, basta acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

