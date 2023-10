Simone Biles faz história com o sexto título mundial geral

Simone Biles mais uma vez fez história ao conquistar seu sexto título mundial geral no Campeonatos Mundiais de Ginástica Artística em Antuérpia, Bélgica. A ginasta de 24 anos tornou-se agora a ginasta mais condecorada da história, quebrando o recorde de total de medalhas mundiais e olímpicas combinadas, anteriormente detido por Larisa Latynina da União Soviética. Biles agora possui um total de 34 medalhas mundiais e olímpicas, sendo 27 delas em campeonatos mundiais, 21 das quais são de ouro.

A vitória de Biles é particularmente significativa porque marca a primeira vez na história do esporte que o pódio mundial foi composto por três ginastas negras. Seu companheiro de equipe, Shilese Jonesconquistou a medalha de bronze, enquanto o atual campeão mundial geral, Rebeca Andrade do Brasil, conquistou a medalha de prata.

Falando sobre sua vitória, Biles disse: “Sinto que tentei aproveitar porque pode ser um dos meus últimos campeonatos que participarei. [2024 Olympics] então só queremos dar um passo de cada vez e não apressar nada.”

A vitória individual geral de Biles veio apenas dois dias depois de ela liderar a seleção feminina dos EUA à sétima medalha de ouro consecutiva. A competição por equipes começou difícil para Equipe EUAcom Joscelyn Roberson sofrer uma lesão no aquecimento e ser carregado para fora do pódio antes da primeira rotação. Apesar do revés, a seleção norte-americana terminou com mais de dois pontos de vantagem sobre a seleção brasileira, vencedora da medalha de prata.

Ela está de volta melhor do que nunca

O sucesso de Biles nestes campeonatos mundiais é ainda mais impressionante devido às suas lutas com as “torções” durante as Olimpíadas de Tóquio em 2021. No entanto, ela fez um retorno triunfante à competição internacional durante a fase de qualificação no domingo, tornando-se a primeira mulher a ter sucesso pousar um novo salto – o pique duplo Yurchenko – que recebeu seu nome no código de pontos.

Olhando para o futuro, Biles se classificou para todas as finais possíveis, incluindo todas as finais de aparelhos individuais. As finais dos aparelhos individuais de salto e barras assimétricas estão marcadas para sábado, enquanto as finais da trave e solo estão marcadas para domingo. Todos os quatro eventos serão transmitidos ao vivo pelo Peacock.

Apesar de suas conquistas incríveis, Biles permanece humilde e focada em seus objetivos. Como ela mesma disse: “Queremos apenas dar um passo de cada vez e não apressar nada”.