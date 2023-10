Simone Biles tem um plano de conhecer Taylor Swift através de seu marido Jonathan Owens

EUNo mundo dos esportes e do entretenimento, a influência do ícone pop Taylor Swift provou ser extraordinário, indo além da música e alcançando o reino dos fãs de esportes e até mesmo da moda.

Notavelmente sua presença nos jogos da NFL de seu novo parceiro Travis Kelceteve um impacto significativo.

Travis Kelce revela como se sente quando sai com Taylor Swift

O Chefes de Kansas City estrela viu um aumento nas vendas de suas camisas como resultado de Rápidopresença em seus jogos.

Além disso, os preços dos bilhetes para jogos no Arrowhead Stadium, onde Taylor Swift havia rumores de estar presente, alcançou alturas surpreendentes.

O fenômeno de RápidoA influência de Nora no mundo dos esportes não se limita aos jogos de seu parceiro, já que ela também foi vista com diversas figuras do esporte e do entretenimento.

Por exemplo, ela foi fotografada com Brittany Mahomesesposa de Cidade de Kansas quarterback Patrick Mahomesque é um empresário proeminente e uma figura de estilo de vida.

RápidoO círculo social de se expande para Blake Lively e Ryan Reynoldsdemonstrando ainda mais sua capacidade de preencher a lacuna entre entretenimento e esportes.

Simone Biles quer conhecer Taylor Swift

Medalhista de ouro olímpico Simone Bilesque é casado com Jonathan Owensuma segurança para o Green Bay Packersé um participante regular dos jogos do time de Wisconsin.

Biles foi questionado no ‘The Today Show’ sobre um possível encontro entre Rápido e ela mesma no próximo Jogo Packers x Chiefs.

“Na verdade, irei a esse jogo”, respondeu ela, confirmando que poderia tentar conhecer o ídolo pop.

Apesar da emoção em torno deste potencial encontro, os torcedores terão que ter paciência, pois ele só está marcado para o dia 3 de dezembro.

Ambos Rápido e Biles estão atualmente em um hiato, com a primeira fazendo uma pausa antes da etapa internacional de seu Eras Tour e com a última descansando após uma exibição impressionante no Campeonato Mundial.