Simples moeda de 10 CENTAVOS pode valer uma boa grana. Será que você tem uma dessas?

Tem uma moeda de 10 centavos pode valer uma boa grana, você sabe qual é? Caso esteja curioso, acompanhe este artigo e descubra qual o exemplar que está sendo procurado pelos colecionadores.

Já adiantamos que um dos diferenciais dessa moeda é que ela possui uma anomalia muito visível. Ou seja, é um erro de fabricação que torna a peça ainda mais única. Portanto, se é colecionador ou tem moedas de 10 centavos de 2001, você precisa ler esse artigo.

A moeda de 10 centavos pode valer uma boa grana

No caso, a moeda de 10 centavos que está concorrida no mercado dos colecionadores é a de 2001. Aliás, é um modelo difícil de encontrar hoje em dia em circulação, em especial, com as anomalias que falaremos a seguir.

A princípio, é importante destacar que não são todas as moedas de 10 centavos que tem valor para os colecionadores. Isso porque, foram produzidas mais de 134 milhões de exemplares. Portanto, o foco é nas peças que possuem anomalias.

Analisando a moeda, ela tem pequenas marcações na frente, próximo a escrita de 10 centavos. Mas, às vezes elas podem não estar marcadas e passar despercebido. Por isso, é importante ter atenção ao olhar a peça.

Descubra qual a anomalia buscada na moeda de 10 centavos

O anverso da moeda original tem algumas marcações e pode ter exemplares em que essas marcações tenham mais destaque ou sejam mais discretas. Mas, esse não é o grande defeito buscado.

Ao girar a sua moeda, deve verificar as linhas em vertical presentes no centro do zero, bem como, pequenas marcações entre as estrelas. Além disso, entre o número um até a lateral da moeda é possível encontrar um risco, conhecido como rastros nas estrelas.



Essa moeda de 10 centavos pode valer uma boa grana e é muito simples de ser verificada as anomalias. Portanto, caso tenha uma peça dessas é importante olhar, porque você pode estar perdendo dinheiro com ela guardada.

Vale ainda destacar que essa anomalia de rastro nas estrelas pode ser encontrada em outras moedas também. Ou seja, quem coleciona pode criar uma coleção voltada apenas a esse defeito.

Moeda de 10 centavos pode valer uma boa grana: saiba quanto

Você já sabe que a moeda de 10 centavos pode valer uma boa grana, mas deve estar se perguntando quanto. Então, veja a seguir quais os valores sugeridos em catálogo. Mas, lembre-se que é apenas uma sugestão, tudo dependerá de sua negociação e da busca no mercado.

No catálogo ilustrado Moedas com Erros de 2023, a moeda de 2001 que apresenta a anomalia de rastro nas estrelas pode ser vendida a partir de R$ 25. Inclusive, esse é o valor praticado para esse erro na maioria das moedas de todos os anos.

É preciso ainda destacar que para uma moeda ter mais valor de mercado você deve considerar seu estado de conservação. Ou seja, se o exemplar possui os erros, mas está em péssimo estado, pode ser que não encontre compradores.

Sempre preserve suas moedas com o máximo de cuidado, afinal, tem uma moeda de 10 centavos pode valer uma boa grana e você pode ter uma em suas mãos. Já aproveite e confira agora mesmo.