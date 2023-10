Simule agora quanto você vai receber e os prazos de pagamento

O abono salarial do Pis/Pasep é um benefício muito esperado pelos trabalhadores que atuam com carteira assinada. Os pagamentos referentes a2023 já se encerram. Desta forma, com o início do próximo ano se aproximando, é importante ficar atento às informações sobre o Pis/Pasep 2024, como o valor a ser recebido e os prazos de pagamento. Aqui no Notícias Concursos você tira suas principais dúvidas sobre o assunto.

O que é o Pis/Pasep?

Antes de entrarmos nos detalhes do Pis/Pasep 2024, é importante entender do que se trata esse benefício. O Pis (Programa de Integração Social) e o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são programas criados pelo governo federal com o objetivo de promover a integração do trabalhador e garantir uma renda extra para aqueles que atuam de forma registrada.

Quem tem direito ao Pis/Pasep?

Para ter direito ao Pis/Pasep 2024, é necessário atender a alguns requisitos básicos. Primeiramente, é preciso ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base, que no caso do Pis/Pasep 2024 é o ano de 2022. Além disso, a remuneração mensal média do trabalhador não pode ultrapassar dois salários mínimos.

Outro requisito é estar cadastrado no Pis/Pasep há pelo menos cinco anos e ter sido incluído na declaração de RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ou eSocial enviada pela empresa. Essas informações são cruzadas pelo governo para determinar quem tem direito ao benefício.

Como simular o valor a ser recebido no Pis/Pasep 2024?

Uma dúvida comum entre os trabalhadores é sobre o valor que irão receber no Pis/Pasep 2024. Para fazer essa simulação, é necessário levar em consideração o número de meses trabalhados no ano-base. Cada mês trabalhado equivale a uma fração do salário mínimo vigente.

Com base no salário mínimo estimado para 2024, que é de R$ 1.421,00, é possível calcular o valor a ser recebido no Pis/Pasep 2024. Por exemplo, para quem trabalhou apenas um mês em 2022, o valor será de aproximadamente R$ 118,40. Já para quem trabalhou os 12 meses do ano-base, o valor será o salário mínimo completo de R$ 1.421,00.



Quais são os prazos de pagamento do Pis/Pasep 2024?

Os prazos de pagamento do Pis/Pasep 2024 ainda não foram oficialmente divulgados pelo governo. No entanto, é possível ter uma ideia dos períodos com base nos calendários anteriores. Normalmente, os pagamentos do Pis/Pasep são realizados entre os meses de fevereiro e julho.

No caso do Pis, o calendário é definido de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, e os pagamentos são feitos pela Caixa Econômica Federal. Já no Pasep, o calendário é determinado pelo último dígito do número do benefício, e os pagamentos são realizados pelo Banco do Brasil.

É importante ressaltar que o prazo final para saque do Pis/Pasep 2024 costuma ser no mês de dezembro. Após essa data, o valor só poderá ser retirado junto com o Pis/Pasep do ano seguinte.

Como consultar o Pis/Pasep 2024?

Para consultar se você tem direito ao Pis/Pasep 2024 e obter mais informações sobre o benefício, é possível acessar o site do governo federal ou utilizar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Nessas plataformas, você poderá verificar se está habilitado a receber o benefício, conferir o valor a ser pago e obter detalhes sobre o cronograma de pagamentos.

Além disso, também é possível entrar em contato com a central Alô Trabalhador, através do telefone 158, para esclarecer dúvidas e obter suporte.

Prazos de pagamento

O Pis/Pasep 2024 é um benefício importante para os trabalhadores brasileiros. Saber calcular o valor a ser recebido e ficar atento aos prazos de pagamento é fundamental para garantir o recebimento desse benefício. Por isso, é essencial ficar de olho nas informações divulgadas pelo governo e utilizar as ferramentas disponíveis para consultar e acompanhar o seu Pis/Pasep.

Lembre-se de que o Pis/Pasep é uma renda extra que pode ajudar a melhorar suas finanças e promover uma maior estabilidade financeira. Portanto, aproveite esse benefício e planeje-se para utilizá-lo da melhor forma possível.