Site fake engana consumidor com venda de ingresso para festival

Ir ao show de sua banda favorita é o sonho de milhões de brasileiros. Mas nesta era digital, este sonho pode virar um pesadelo em apenas um clique. Nesta semana, um site com o nome do festival Lollapalooza Brasil está tirando o sono de autoridades, ao prometer a venda de ingressos falsos para os consumidores.

Como funciona o golpe

O site falso está enganando muita gente porque ele aparece como um dos principais resultados de buscas nas ferramentas de pesquisa na internet. Assim, muitos consumidores acabam acreditando que se trata do site oficial do festival.

No golpe, os clientes acabam inserindo todas as suas informações, escolhendo o dia da compra, confirmando o pagamento, e somente depois eles desconfiam do procedimento, porque eles não recebem nenhum tipo de confirmação da aquisição.

“Coloquei ‘Lollapalooza’ no Google e foi o primeiro endereço que apareceu”, disse o escritor Victor Valentim, de 32 anos. “Um dia depois, um amigo que também comprou entrou em contato falando que não havia recebido comprovação da compra. Nisso, fui ver o meu e pronto”, completou.

“Descobri que ambos haviam entrado no mesmo site, fizeram um site igual. Exatamente igual ao do Lollapalooza, com tudo igual.”

Como identificar o site falso

Não é difícil identificar o site falso do Lollapalooza Brasil. De todo modo, se o usuário não prestar bastante atenção no link de compra, é possível que ele acabe se enganando. A diferença entre o endereço correto e o falso é de apenas um hífen. Veja abaixo:

O que dizem os organizadores

Os organizadores do evento afirmam que a versão brasileira do Lollapalooza possui os seus ingressos vendidos através da Ticketmaster Brasil. Não há nenhuma outra plataforma de venda disponível neste momento. A organização indica que os consumidores se mantenham informados sobre o festival nos canais oficiais.

O que fazer se cair no golpe?

Em nota, o Procon-SP disse que possui uma atuação limitada em relação a problemas como estes. Afinal de contas, os sites falsos que estão aplicando as fraudes não têm uma empresa envolvida e legalmente constituída como responsável.

“De qualquer forma, é um caso em que os consumidores lesados devem registrar boletim de ocorrência em uma delegacia de polícia, que é a instituição competente para realizar as investigações criminais frente aos casos”, diz, por nota, o Procon.

Lollapalooza Brasil

A próxima edição do Lollapalooza deve ocorrer nos dias 22, 23 e 24 março, no autódromo de Interlagos, na zona Sul da cidade de São Paulo. De fato, as vendas de ingressos para um dos maiores festivais de música do Brasil está aberta desde o último dia 3 de outubro.

Esta vai ser a primeira vez que o festival vai ser produzido pela Rock World, empresa que também é responsável pela organização dos shows do Rock in Rio e do The Town.

Abaixo, você pode conferir os preços dos ingressos para o festival do próximo ano:

Lolla Pass ( R$ 1.125 até R$ 2.250 , valores referentes ao primeiro lote) : ingresso que dá acesso aos três dias de festival na área de pista.

: ingresso que dá acesso aos três dias de festival na área de pista. Lolla Comfort Pass ( R$ 2 mil até R$ 4 mil , valores referentes ao primeiro lote): ingresso permite acesso aos 3 dias do festival e a área exclusiva Lolla Comfort, com mais conforto em sua experiência, vista privilegiada do evento, lockers, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso.

ingresso permite acesso aos 3 dias do festival e a área exclusiva Lolla Comfort, com mais conforto em sua experiência, vista privilegiada do evento, lockers, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso. Lolla Lounge Pass (R$ 3.975 até R$ 5.100 , valores referentes ao primeiro lote): o ingresso dá acesso aos três dias do festival e à área Lolla Lounge, com open bar e food, ativações de marcas exclusivas, after party e shuttle de ida e volta para o evento.