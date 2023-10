Situação da lesão de Steph Curry: A estrela do Warriors jogará hoje contra o Houston Rockets?

Gantiga estrela dos State Warriors Stephen Curryque teve um excelente desempenho de 41 pontos contra o Reis de Sacramentoagora está listado como questionável para o próximo jogo contra o Foguetes Houston devido à dor no pé esquerdo.

Esta notícia veio depois que ele foi visto colocando gelo no pé após a vitória de seu time sobre Sacramento.

Steph Curry pegou seu pai desprevenido durante uma entrevista ao vivoParker Johnson

O Guerreiros já estão lidando com Draymond VerdeEle está ausente devido a uma entorse no tornozelo, mas deve retornar à ação no domingo.

Steph Curry jogará contra o Houston Rockets?

Apesar da incerteza Currystatus, é improvável que resulte em uma ausência prolongada.

A decisão final sobre sua participação está prevista após o tiroteio de domingo e os aquecimentos pré-jogo.

Curry se destacou contra os Kings

Curry acertou 7 de 10 além do arco, acertando 14 de 19 de campo, com 16 de seus 41 pontos ocorrendo durante um terceiro quarto crucial.

“Na reta final, eles estavam jogando corpos para todos os lados, prendendo até mesmo em pick and roll, ou até mesmo enviando outro cara na transição para verificar minhas mãos”, Curry disse após o confronto de Sacramento.

“Mas chega um momento em que você começa a sentir o ritmo e a ver a defesa, e você pode se tornar agressivo. Você tem que chutar, mas é tudo uma questão de sentir a defesa para conseguir espaço”.