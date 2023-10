Skip Bayless descarta a camisa de Dak Prescott e segue um caminho diferente com Micah Parsons

Pular Bayless mais uma vez jogou a camisa do Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott no lixo depois que o time caiu para o São Francisco 49ers sobre Futebol de domingo à noite no Levi’s Stadium. Quando chegou a Micah Parsons‘, o anfitrião do “Undisputed” adotou uma abordagem diferente.

Bayless, 71, compartilhou nas redes sociais um vídeo do momento em que joga fora a camisa de Prescott, assim como no ano passado. Desta vez, porém, Skip também estava com Parsons.

Skip Bayless joga a camisa de Dak Prescott no lixo… mas faz algo diferente com a de Micah Parson@realskipbayless

Ele decidiu ficar com a camisa de Parsons depois de quase jogá-la no lixo ao lado da de Prescott, mas saiu com ela no ombro.

Bayless também acessou o Twitter para admitir que sentiu vontade de vomitar depois que os Cowboys perderam para os 49ers por 10-42.

Shannon Sharpe e Stephen A. Smith riem dos Cowboys

Shannon Sharpe e Stephen A. Smith também reagiu à derrota dos Cowboys. Ao contrário de Bayless, eles ficaram em êxtase, especialmente depois de avisar previamente os fãs que isso iria acontecer.

“Os Cowboys são quem eu pensava que eram e os 49ers não os deixaram escapar”, tuitou Sharpe. “Niners nem deixa Dak consumir calorias vazias. Dak ainda está chateado ou não?”

Smith, como costuma fazer quando os Cowboys perdem, compartilhou um vídeo rindo das viradas de Prescott e da falta geral de produção do time.