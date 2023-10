Sky Rompiendo diz que fãs de Bad Bunny aparecerão apesar dos altos preços dos ingressos

TMZ. com

TMZ Hip Hop encontrou Sky em Nova York, onde ele estava comemorando o lançamento de sua nova música – mais sobre isso em um momento – mas ele imediatamente se colocou no lugar dos fãs quando perguntamos sobre o burburinho sobre a nova turnê de Benito.

A pré-venda da turnê “Most Wanted” começou esta semana, e os críticos estão reclamando sobre assentos sangrentos supostamente custando entre US$ 150 e US$ 250, enquanto qualquer coisa abaixo está chegando a US$ 1.000… dependendo da cidade. E isso é Ticketmaster, não sites de scalping!