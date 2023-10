Skyone OFERECE EMPREGOS no Sudeste; Envie o portfólio!

A Skyone, empresa de tecnologia que trata-se de uma poderosa plataforma que simplifica seu dia a dia e aumenta sua produtividade, está com ótimas possibilidades de emprego disponíveis. Isto é, antes de falar mais sobre, consulte a lista de vagas abertas no presente momento:

Analista de Implantação Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Marketing PLENO – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Suporte Júnior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Arquiteto (a) de Soluções Cloud Pleno (PRÉ-VENDAS) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Coordenador (a) de Governança, Risco e Compliance – (GRC) – São Paulo – SP – Efetivo;

Desenvolvedor (a) Python SR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Recepcionista – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Skyone

Sobre a Skyone, é importante frisar que sua plataforma engloba aquilo que é invisível, porém, imprescindível para mover o mundo: computação em nuvem, dados e Cibersegurança, além de um marketplace, que juntos compõem infinitas possibilidades.

Hoje, conta com mais de 1400 clientes em mais de 14 países e 4 continentes. Em 2018 e 2019, entrou no ranking LinkedIn Top Startups Brasil. Por 4 anos consecutivos, 2018, 2019, 2020 e 2021, foi considerada líder nos quadrantes do ISG e líder no Frost Radar™ MSP LatAm em 2020.

Além disso, nos últimos dois anos, permaneceu no ranking do Linkedin como uma das startups mais desejadas por profissionais brasileiros. Em 2016 e 2019 ganhou o prêmio Inovação da AWS e é até hoje “Advanced Consulting Partner”. Nos últimos anos, também tem conquistado diversas certificações da Oracle, Huawei e Google.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Skyone já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



