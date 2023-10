SMTT Penedo ajusta tráfego de veículos entre o Colégio Diocesano e a Escola Nossa Senhora de Fátima

A via pública entre o Colégio Diocesano de Penedo e a Escola Nossa Senhora de Fátima tem apenas sentido único, mudança adotada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) para melhorar o tráfego nas imediações das duas unidades de ensino.

A medida adotada nesta quarta-feira, 04, estabelece que a Rua Gerusa Rocha Mota é mão única para quem está vindo da Avenida Getúlio Vargas em direção às escolas e entra na referida via, mantido o único sentido até a residência oficial do bispo diocesano de Penedo.

Além de encerrar a mão dupla na rua que tem grande fluxo de carros por causa das escolas, a SMTT proibiu o estacionamento de veículos no lado direito da via, trecho devidamente sinalizado com placa e tinta amarela no meio-fio.

O reordenamento do trânsito propicia ainda as opções do acesso às vilas, para quem precisa seguir em direção à parte baixa da cidade, e o retorno à Praça São Judas Tadeu pela rua localizada entre o Colégio Diocesano e um terreno baldio.

As mudanças feitas pela SMTT visam melhorar o fluxo nos dois sentidos da Praça São Judas Tadeu e também prevê ainda permissão para embarque e desembarque de estudantes na Rua Gerusa Mota no horário entre 7h e 19 horas, de segunda à sexta-feira.