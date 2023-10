Snoop Dogg e pingentes do corredor da morte de Tupac serão leiloados por US$ 1 milhão

Um par de pingentes do Death Row incrustados de diamantes Tupac Shakur dar Snoop Dogg antes pendurados em seus pescoços estão indo para o leilão … junto com outros tesouros do hip hop vinculados a Cavaleiro Sugeantigo império.

GottaHaveRockAndRoll.com disse ao TMZ Hip Hop … o expedidor colocou as mãos na última rodada de memorabilia do rap de Reggie Wright Jr. – o ex-chefe da segurança da Death Row – que há anos compartilha suas lembranças do apogeu da gravadora.

Disseram-nos que Suge encomendou conjuntos separados de cadeias do Death Row que ele emprestaria aos seus artistas – o Pingente “Totalmente Iced” de 14kt foi reservado para cachorros grandes como Pac e Snoop, e deve custar algo entre US$ 500 mil e US$ 1 milhão. Estima-se que alguns pingentes de diamante parciais custam entre US$ 200 mil e US$ 500 mil.

O envelope de desempenho do SNL de 1996 de Tupac e o ingresso personalizado também estão em leilão com um valor estimado entre US$ 8 mil e US$ 12 mil.

A licitação online começa hoje e terminará em 10 de novembro, em conjunto com a celebração dos 50 anos de história do hip hop do Gotta Have Rock and Roll.



O renascimento da Death Row Records está na moda este ano.