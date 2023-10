Snoop Dogg se apresenta com Will Ferrell e John C. Reilly no 52º aniversário

Will Ferrel tem revisitado seus antigos sucessos ultimamente, inclusive neste fim de semana – quando ele se juntou a John C. Reilly homenagear ninguém menos que Snoop Dogg …que atingiu um grande marco.

Na verdade… os notórios ‘Step Brothers’ se reuniram para cantar uma de suas cantigas do filme no sábado à noite em Los Angeles – onde Will apresentou um concerto beneficente no Greek Theatre, e onde os dois ex-colegas de elenco subiram ao palco para cantar um favorito dos fãs, ‘Boats and Hoes’.