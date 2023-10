Sobrevivente do Holocausto que vive em Israel diz que o Hamas repete atrocidades nazistas

Reproduzir conteúdo de vídeo



Uma mulher judia que sobreviveu ao Holocausto – e que actualmente vive em Israel – está a ter flashbacks terríveis no meio dos ataques do Hamas… um grupo que ela chama de “desumano” e que lembra horrivelmente os nazis da sua infância.

90 anos Lucy Lipiner juntou-se a nós na segunda-feira no “TMZ Live”, junto com sua filha, Rena Lipiner Katz … e disse que não consegue nem começar a entender por que o povo judeu tem sido perseguido com tanta frequência há séculos.

Lucy chegou a Nova York vinda da Polônia em 1949, quando tinha 16 anos, tendo sobrevivido aos horrores do Holocausto… e morou na Big Apple até o mês passado, quando se mudou para Israel para se juntar à filha e a outros membros da família.

Apesar da destruição e do horror do Ataque do Hamas de 7 de outubro – e os subsequentes disparos de foguetes entre Israel e Gaza – Rena nos conta por que ela e sua mãe permanecem onde estão.



