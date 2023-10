Sobreviventes do ataque do Hamas a festival de música: mulheres foram estupradas ao lado dos cadáveres de seus amigos

TA súbita escalada de tensão e conflito entre Israel e Palestina levou a muitos relatos chocantes, em primeira mão, de violência e sofrimento.

Grupo terrorista palestino Hamas lançou um ataque surpresa contra Israel em 7 de Outubro e um dos alvos principais parecia ser um festival de música que acontecia perto da fronteira com a Faixa de Gaza, que é território palestiniano.

Foi assim que as pessoas tentaram escapar de uma rave atacada pelo HamasRoberto Ortega

Relatos em primeira mão mostram o horror

Gili Yoskovich era um entre centenas de jovens presentes no evento quando homens armados abriram fogo. Ela falou à BBC sobre sua experiência como uma das sortudas sobreviventes.

“Eles estavam… por todo lado com armas automáticas”, disse ela.

“Eles estavam ao lado dos carros começando a atirar, mas percebi que era muito fácil morrer… porque todo mundo estava indo para todos os lados.

“Os terroristas vinham de quatro ou cinco lugares… então não sabíamos se devíamos vir para cá, então entrei no carro novamente e dirigi um pouco mais.

“Algumas pessoas estavam atirando em mim. Saí do carro e comecei a correr, vi um lugar com muitos pomelos e fui até lá.

A estudante israelense Noa implora ao terrorista do Hamas que não a mate enquanto ela for sequestradaRoberto Ortega

“Então eu estava no meio [of this field] e eu estava deitado no chão. Foi o segundo esconderijo que encontrei e eles estavam ao meu redor.

“Eles andavam de árvore em árvore e atiravam. Para todos os lados. Dos dois lados. Vi pessoas morrendo por toda parte. Fiquei muito quieto. Não chorei, não fiz nada.”

Yoskovich conseguiram sobreviver, mas uma reportagem do Alerta News 24 contém denúncias de que algumas mulheres foram estupradas na área rave do festival, ao lado dos cadáveres de suas amigas.

Dizem também que essas mulheres foram posteriormente mortas. Israel desde então, lançou um bombardeio de ataques aéreos contra Palestina o que levou a mais centenas de mortes.