Solar COCA-COLA abre 306 Vagas de Emprego

A Solar Coca-Cola está com as portas abertas para candidatos interessados em preencher as vagas disponíveis em outubro. Como uma das maiores empresas multinacionais do mundo, a Coca-Cola oferece uma diversidade de oportunidades de emprego, abrangendo desde cargos administrativos até funções estratégicas. Com sua marca reconhecida globalmente, a Solar Coca-Cola é uma gigante empregadora, com forte atuação no Nordeste e Mato Grosso, e é o segundo maior fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil.

Sobre a Solar Coca-Cola

A Solar Coca-Cola é uma empresa brasileira formada pela combinação de negócios das empresas Norsa, Renosa, Guararapes e Grupo Simões. Atualmente, a Solar Coca-Cola é responsável pela divisão de bebidas e é uma das vinte maiores empresas do Nordeste e uma das maiores empresas de bens de consumo do país. Com capacidade de produzir mais de três bilhões de litros de bebidas por ano, a Solar Coca-Cola atende a aproximadamente 400 mil pontos de venda em uma área territorial que representa 70% do Brasil.

Oportunidades de Emprego na Solar Coca-Cola

A Solar Coca-Cola está com 306 vagas abertas em diversas áreas e localidades. Essas oportunidades estão disponíveis nos formatos efetivo, temporário, banco de talentos, jovem aprendiz e autônomo. Além disso, a empresa incentiva a inclusão, contratando pessoas com deficiência (PcD). As vagas estão distribuídas em estados como Pernambuco, Manaus, Ceará, Mato Grosso, Maranhão, Bahia, Piauí, Pará, Amazonas, Sergipe, Alagoas, Roraima, Rondônia, Acre e Paraíba.

Cargos Disponíveis

A Solar Coca-Cola oferece uma ampla variedade de cargos em seu processo seletivo. Alguns dos cargos disponíveis incluem:

Analista de CSC

Os Analistas de CSC desempenham um papel importante na Solar Coca-Cola, atuando em áreas como Almoxarifado, Administração e Customer Service. Esses profissionais são responsáveis por atividades relacionadas ao controle de estoque, roteirização, gerenciamento de resíduos e inteligência de mercado.



Você também pode gostar:

Analista de Marketing

Na área de Marketing, a Solar Coca-Cola oferece oportunidades para Analistas em diferentes níveis, como Analista de Marketing I, II e III. Esses profissionais trabalham com distribuidores autorizados, destilados e novos negócios, trade corporativo e inteligência de mercado.

Assistente Administrativo

Os Assistentes Administrativos desempenham um papel fundamental na organização e suporte das operações da Solar Coca-Cola. Eles trabalham em áreas como controle de estoque, comunicação visual e recursos humanos.

Auxiliar de Entrega

Os Auxiliares de Entrega são responsáveis por garantir a entrega eficiente dos produtos da Solar Coca-Cola aos pontos de venda. Eles atuam em diferentes localidades, como Várzea Grande, Arapiraca, Santana e Jaboatão dos Guararapes.

Esses são apenas alguns exemplos dos cargos disponíveis no processo seletivo da Solar Coca-Cola. A empresa oferece uma variedade de oportunidades para profissionais de diferentes áreas e níveis de experiência.

Requisitos e Benefícios

Os requisitos para cada cargo na Solar Coca-Cola podem variar de acordo com a posição e nível de experiência. É importante verificar os requisitos específicos de cada vaga no momento da candidatura. Além disso, a empresa oferece benefícios aos seus colaboradores, que podem incluir plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte e programas de desenvolvimento profissional.

Como se Candidatar

Para se candidatar às vagas disponíveis na Solar Coca-Cola, é necessário acessar o site da empresa e realizar o cadastro no processo seletivo. No site, é possível encontrar as oportunidades de emprego por tipo de vaga, local de trabalho e área de atuação. Os candidatos devem preencher as informações solicitadas e enviar o currículo atualizado. É importante verificar regularmente o site da empresa, pois novas vagas podem ser adicionadas ao longo do tempo.

Oportunidades

A Solar Coca-Cola oferece uma ampla gama de oportunidades de emprego para profissionais de diferentes áreas e níveis de experiência. Com sua marca globalmente reconhecida, a empresa é uma gigante empregadora e está com 306 vagas abertas em outubro. Se você está em busca de uma carreira na indústria de bebidas, não perca a chance de se candidatar ao processo seletivo da Solar Coca-Cola. Acesse o site da empresa, confira as vagas disponíveis e venha fazer parte do time Solar!